Популярный миф опровергнут - что будет с человеком, если съесть косточки арбуза

Юрий Берендий
30 августа 2025, 17:39
Арбузные косточки, которые привыкли выбрасывать, на самом деле могут стать источником ценных веществ для здоровья, если знать, как их правильно употреблять.
Почему полезно есть косточки из арбуза - что будет, если съесть косточки арбуза / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Многие избегают арбузных косточек, считая их бесполезными или даже вредными. Но на самом деле в них скрыта ценная польза для организма, о которой в видео в Instagram рассказал кандидат медицинских наук Юрий Габорец.

Главред выяснил, почему люди не едят семечки арбуза.

"Арбузные косточки - это не мусор, в них есть реальная польза", - подчеркнул эксперт.

Почему полезно есть косточки из арбуза

По словам Габорца, в маленьких семечках арбуза содержится целый набор важных для здоровья веществ.

"Прежде всего, они содержат омега-6-жирные кислоты, они поддерживают сердце, сосуды, снижают плохой холестерин", - пояснил врач.

Смотрите видео о том, нужно ли удалять семена из арбуза:

Также в косточках много магния и цинка, которые влияют на работу мозга, половой системы и укрепляют иммунитет.

"И третье - это много антиоксидантов, полифенолов, которые замедляют процессы старения. Еще есть белок, витамины группы В, но есть нюанс", - добавил он.

Кому нельзя есть косточки из арбуза

Несмотря на пользу, косточки арбуза подходят не всем.

"Косточки нельзя давать детям, потому что у них желудочно-кишечный тракт еще не до конца развит, и ему трудно будет их переварить. И ребенок может подавиться косточкой", - предупредил Габорец.

В то же время он развеял популярный страх об аппендиците.

"У здорового взрослого не может быть аппендицита от косточек", - заверил медик.

Однако есть другое ограничение, ведь если съесть много косточек без мякоти арбуза и не разжевывать их, возможны проблемы с желудком.

"Может быть раздражение желудка или запор. Потому что если косточку не раскусить, то она не переваривается", - уточнил врач.

Арбузные косточки - это не мусор, а природный комплекс полезных веществ.

"Мы привыкли выбрасывать то, что мы не понимаем, но иногда именно в этом есть настоящая польза", - подытожил Юрий Габорец.

О персоне: Юрий Габорец

Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области.

Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

