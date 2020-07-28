Подчиняй и властвуй: Украина забралась в топ-рейтинга БДСМ-порно от Pornhub

Украина забралась в топ-рейтинга БДСМ-порно от Pornhub / lovebox.com.ua

D Сети появился свежий рейтинг поисковых запросов в разных странах планеты по категории БДСМ-порно.

Его опубликовал топовый мировой порносайт Pornhub.

Согласно свежим данным, запросы из Украины оказались в этом рейтинге на 15-м месте.

Общее количество украинских запросов выросло на 23% ‒ по сравнению с прошлым годом.

Лидером в рейтинге БДСМ-запросов оказался Гонконг, а на последнем месте оказалась Франция.

Интересно, что женщины на 86% чаще вводят в поисковой строке Pornhub БДСМ, чем мужчины, а самая популярная возрастная группа этого поискового запроса — 55+.

Менее всего интересуются БДСМ посетители сайта в возрасте от 35 до 44 лет.

К слову, публикация такого тематического рейтинга Pornhub была приурочена к тому, что 24 июля 2020 года отмечался очередной международный день БДСМ [психосексуальной субкультуры, связанной с разными формами доминирования одного из партнеров над другим ‒ Главред].

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Напомним, ранее руководство Pornhub решило сделать свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса и открыло для всех пользователей бесплатный доступ к платному разделу Pornhub Premium.