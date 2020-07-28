Подчиняй и властвуй: Украина забралась в топ-рейтинга БДСМ-порно от Pornhub

Оказывается, украинцы очень и очень любят побаловать себя роликами с БДСМ-порно.
D Сети появился свежий рейтинг поисковых запросов в разных странах планеты по категории БДСМ-порно.
Его опубликовал топовый мировой порносайт Pornhub.
Согласно свежим данным, запросы из Украины оказались в этом рейтинге на 15-м месте.
Общее количество украинских запросов выросло на 23% ‒ по сравнению с прошлым годом.
Лидером в рейтинге БДСМ-запросов оказался Гонконг, а на последнем месте оказалась Франция.
Интересно, что женщины на 86% чаще вводят в поисковой строке Pornhub БДСМ, чем мужчины, а самая популярная возрастная группа этого поискового запроса — 55+.
Менее всего интересуются БДСМ посетители сайта в возрасте от 35 до 44 лет.
К слову, публикация такого тематического рейтинга Pornhub была приурочена к тому, что 24 июля 2020 года отмечался очередной международный день БДСМ [психосексуальной субкультуры, связанной с разными формами доминирования одного из партнеров над другим ‒ Главред].
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Напомним, ранее руководство Pornhub решило сделать свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса и открыло для всех пользователей бесплатный доступ к платному разделу Pornhub Premium.