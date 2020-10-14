Появилось видео, как Трамп умилительно зажигает под Y.M.C.A.

Прикольный танец Дональда Трампа повеселил зрителей / GettyImages

Президент США Дональд Трамп, который ранее раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавируса, на этот раз порадовал публику своими танцами.

Американский лидер выступил на митинге – и помимо речи решил мотивировать публику еще и своими танцевальными талантами. Он забавно двигался под песню Y.M.C.A. американской группы Village People, а потом начал хлопать в ладоши вместе со всем залом.

Видео с танцующим Трампом опубликовал в своем Twitter-аккаунте один из участников митинга, после чего оно стало вирусным в Сети.

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