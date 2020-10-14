Появилось видео, как Трамп умилительно зажигает под Y.M.C.A.

Американский президент не постеснялся потанцевать на публике.
Президент США Дональд Трамп, который ранее раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавируса, на этот раз порадовал публику своими танцами.
Американский лидер выступил на митинге – и помимо речи решил мотивировать публику еще и своими танцевальными талантами. Он забавно двигался под песню Y.M.C.A. американской группы Village People, а потом начал хлопать в ладоши вместе со всем залом.
Видео с танцующим Трампом опубликовал в своем Twitter-аккаунте один из участников митинга, после чего оно стало вирусным в Сети.
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Президентские выборы в США 2020 – дебаты Трампа и Байдена
- 29 сентября в городе Кливленд, штат Огайо, состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом - кандидатами в президенты США.
- Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.
- В свою очередь Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек.
- Далее президент США заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.
- Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили. Дискуссия о проведении дебатов 15 октября не утихала почти двое суток.
Автор: Диана Беловодская