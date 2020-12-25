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Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания

25 декабря 2020, 06:20

В какие дни можно венчаться в 2021 году по венчальному календарю и благоприятные даты для свадьбы по лунному календарю 2021 – выяснил Главред.

Церковный календарь венчаний 2021 и благоприятные дни для венчания 2021
Церковный календарь венчаний 2021 и благоприятные дни для венчания 2021 / 1zoom.ru

Високосный год, когда свадьба считается дурной приметой, подошел к концу. Более того, приметы Рождества 2021 утверждают, что если Рождество Христово выпало на четверг (как в 2021 году) – то в этом году незамужние девушки повстречают своего суженого. Так что всем, кто откладывал венчание из-за високосного года или верит в рождественские приметы – пригодится православный календарь свадеб 2021.

Календарь венчаний 2021 (еще его называют венчальный календарь на 2021 год) определяет, в какие дни можно венчаться в 2021 году. Для этого берется церковный календарь 2021 – и оттуда исключаются все постные дни и большие церковный праздники 2021 года.

Впрочем, кого-то не устраивает православный календарь свадеб 2021 – и они предпочитают ориентироваться на лунный календарь или нумерологию цифр, им Главред тоже поможет.

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В какие дни можно венчаться в 2021 году по венчальному календарю

Церковный календарь венчаний 2021 определил такие благоприятные дни для венчаний:

В какие дни можно венчаться в 2021 году по венчальному календарю
Благоприятные дни для свадьбы 2021 / Коллаж Главреда

В марте (почти полностью), апреле и декабре венчаться нельзя, так это время больших постов – сначала Великий пост 2021 перед Пасхой, а зимой – Рождественский пост 2021-22.

Благоприятные дни для свадьбы 2021 – нумерология

Теперь о цифрах.

Самые "красивые" даты для венчания в 2021 году – это 12.02.2021 и 21.02.2021, а еще, конечно, 12.12.2021 и 21.12.2021. Но так ли они удачны с точки зрения нумерологии? Объясняем принцип, как определить дату свадьбы в нумерологии:

  • дату нужно записать цифрами – например, возьмем самую первую из "красивых" – 12.02.2021;
  • складывать все цифры между собой, пока не получится однозначное число: 1+2+0+2+2+0+2+1=10, а 10 – это 1+0=1.

Таким образом можно узнать значение абсолютно любой даты для любого года. А дальше – посмотреть ее значение в нумерологии:

  • 1 – наиболее благоприятный день для свадьбы;
  • 2 – бракосочетание лучше перенести; если нет такой возможности, то придется "расплачиваться со вселенной": утром в день свадьбы устроить самому себе мелкие неприятности (выбросить любимую вещь, разбить любимую кружку и т.п.) – чем больше таких неприятностей устроить, тем больше счастья удастся привлечь в семейную жизнь;
  • 3 – достаточно благоприятный день для свадьбы;
  • 4 – день не подходит для начала новых дел, в том числе для создания семьи;
  • 5 – число неожиданностей, поэтому подходит только для свадьбы по большой любви; брак по расчету лучше в этот день не заключать;
  • 6 – если у партнеров есть хоть малейшие сомнения, то это крайне неблагоприятный день для свадьбы;
  • 7 – свадьба принесет удачу;
  • 8 – свадьба принесет материальное благополучие;
  • 9 – свадьба будет удачной, если оба партнера – амбициозные люди.

Еще нумерология предписывает не праздновать свадьбу в четвертый, пятый, седьмой, десятый или одиннадцатый месяц после дня рождения невесты или жениха. В идеале нужно выбирать из тех месяцев, что остались – и при этом такое "окно" есть и в списке месяцев невесты, и у жениха.

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Свадьбы в 2021 году по китайскому календарю

Свадьбы в год Белого Металлического Быка стоит играть тем людям, которые больше всего ценят семейный уют и стабильность. Не сторонникам бурных страстей – а приверженцам семейных благ, людям консервативным.

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Благоприятные дни для свадьбы в 2021 году – по всем календарям

Помимо гороскопов и нумерологии есть еще лунный календарь, который определяет благоприятные дни для свадьбы по фазам Луны. Есть всякие ведические и виккийские обряды. В общем, если наложить друг на друга это всё, то дней, когда можно венчаться в 2021 году, остается кот наплакал. Впрочем, и тут всё-таки есть из чего выбрать:

Благоприятные дни для свадьбы в 2021 году – по всем календарям
Благоприятные дни для свадьбы 2021 / Коллаж Главреда

Ранее мы опубликовали, какого числа православное Рождество 2021, когда Крещение 2021, Татьянин день и Святки – в материале Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать.

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