Признаки измены: эксперт по языку тела раскрыла 4 "сигнала"

Не всегда ожидайте сигналов вины от обманщика. / yavahitna.com.ua

Никто не хочет, чтобы его обманули, но, к сожалению, это случается часто. Итак, если вы пытаетесь обнаружить какие-либо признаки измены, эксперт по языку тела выявил четыре подсказки, на которые вам нужно обратить внимание.

Джуди Джеймс - ведущий телеэксперт в области социального поведения, взаимоотношений, языка тела, культуры на рабочем месте, стресса и управления временем.

Джуди указала на четыре признака, которые указывают на то, что ваш партнер изменяет.

Она сказала: "Если вам кажется, что он обманывает, то, вероятно, так оно и есть. Он может даже пахнуть по-другому, так как его тело выделяет новое разнообразие феромонов. Но если вы параноик от природы, это подсознательное чувство может быть ошибочным. Но если вы обычно довольно доверчивы и оптимистичны, то всегда обращайте внимание на глаза и нос".

Вот четыре признака обмана, на которые следует обратить внимание:

Он сердится?

Не всегда ожидайте сигналов вины от обманщика. Гораздо легче превратить вину в обвинение и гнев, пытаясь сделать виноватыми вас в том, что он обманывает.

Обратите внимание на вспышки раздражения или споров, поскольку это обычное поведение при обмане. Ритуалы со складыванием рук и руками на бедрах также могут сигнализировать о мрачной форме вызова и неповиновения.

Всегда в своем телефоне

Телефон - это ключевой инструмент мошенника, который сделает его сверхчувствительным, бдительным и нервным, когда вы подойдете к нему хоть немного. Если он проверяет его регулярно или постоянно кому-то пишет, это может указывать на признаки романа.

И если он выходит из комнаты, чтобы отвечать на звонки, это тоже признак того, что он может изменять.

Смена постельного поведения

Все, что меняется в спальне, - это всегда огромный красный флаг. Возможно, он все еще занимается с вами сексом, но под одеялом все может измениться.

Джуди говорит, что мужчина часто будет чувствовать, что любые поцелуи и прелюдии будут похожи на измену другому любовнику. Так что скорее всего, быстрый секс - то, что его будет устраивать на данный момент.

Посмотрите ему в глаза

Это вернет вас к началу ваших отношений, когда вам нужно пристально смотреть в глаза.

Но заметили ли вы все, что немного изменилось?

Глубокий, продолжительный зрительный контакт помогает человеку погрузиться в эмоциональные глубины своего партнера.

Так что может быть причина, по которой изменник избегает зрительного контакта: он боится, что вы прочитаете его мысли.