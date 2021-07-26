Продавщица секс-шопа лихо отпинала грабителя фаллоимитатором / скриншот из видео

В российской глубинке, городе Новокузнецк, мужчина пытался обокрасть секс-шоп, но ему помешали быстрые и решительные действия продавщицы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash Siberia в понедельник, 26 июля.

В ролике видно, как мужчина зашел в магазин интимных товаров. В правой руке он держал нож. И едва мужчина потянулся к кассе, как продавщица схватила резиновый фаллоимитатор (дилдо) и начала бить ним злоумышленника.

Последний, вероятно, не ожидал такого исхода событий, испугался и начал убегать от девушки. А та его преследовала вплоть до входа в магазин.

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Напомним, ранее в Киеве вооруженный молодой мужчина устроил дебош в секс-шопе NO TABOO, расположенным на Оболонском проспекте.

Сперва молодой парень якобы хотел что-то приобрести, а потом внезапно попросил поменять 1 тысячу долларов на гривны. Когда тот потянулся за деньгами в карман, сотрудники секс-шопа заметили там пистолет и нажали на кнопку сигнализации.

На место инцидента быстро прибыла частная охранная служба, а затем - патруль полиции. Но мужчина начал угрожать всем окружающим, а затем попытался спрятать доллары.В результате подозреваемого, который устроил дебош в секс-шопе,задержали.