Психолог объяснила, что нужно для возникновения взаимной любви

Почему любовь часто не взаимна и что нужно для взаимной любви / 1zoom.ru

Многие страдают от того, что влюбленность не взаимна. Психолог Элейн Хэтфилд в ходе своего исследования установила, что необходимы три фактора, чтобы между людьми возникла любовь – взаимная или неразделенная.

Подходящее время. Хотя бы один из партнеров – а в идеале оба – должен быть готов влюбиться, желать этого, быть настроенными на отношения.

Сходство. Люди больше симпатизируют тем, кто похож на них самих. И речь идет не только о внешнем сходстве, но и о внутреннем: люди должны иметь схожие привязанности, интересы, увлечения.

Читайте такжеБез электроники, но с упражнениями: 5 способов укрепить отношенияСтиль ранней привязанности. То есть стиль отношений зависит от характера, индивидуальности самого человека. Например, спокойный и уравновешенный человек больше склонен к долгосрочным отношениям, чем человек импульсивный и порывистый.

Ранее астролог назвал даты октября 2020, когда нельзя проявлять инициативу в любви. В октябре можно рвать отношения, спрогнозировал Росс.

Секс-эксперт рассказала о полиамории и объяснила, почему пары изменяют. За последнее десятилетие в Интернете стали появляться поисковые запросы о всплеске полиамурности.