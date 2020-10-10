Психолог объяснила, что нужно для возникновения взаимной любви

Необходимы три фактора, чтобы между людьми возникла любовь.
Многие страдают от того, что влюбленность не взаимна. Психолог Элейн Хэтфилд в ходе своего исследования установила, что необходимы три фактора, чтобы между людьми возникла любовь – взаимная или неразделенная.
Подходящее время. Хотя бы один из партнеров – а в идеале оба – должен быть готов влюбиться, желать этого, быть настроенными на отношения.
Сходство. Люди больше симпатизируют тем, кто похож на них самих. И речь идет не только о внешнем сходстве, но и о внутреннем: люди должны иметь схожие привязанности, интересы, увлечения.
Читайте такжеБез электроники, но с упражнениями: 5 способов укрепить отношенияСтиль ранней привязанности. То есть стиль отношений зависит от характера, индивидуальности самого человека. Например, спокойный и уравновешенный человек больше склонен к долгосрочным отношениям, чем человек импульсивный и порывистый.
Ранее астролог назвал даты октября 2020, когда нельзя проявлять инициативу в любви. В октябре можно рвать отношения, спрогнозировал Росс.
Секс-эксперт рассказала о полиамории и объяснила, почему пары изменяют. За последнее десятилетие в Интернете стали появляться поисковые запросы о всплеске полиамурности.