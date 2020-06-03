Ученые рассказали, как укрепить психику и добиться счастья / Belnovosti

Команда психологов-исследователей из Нидерландов утверждает ‒ человеку на самом деле для того, чтобы чувствовать себя счастливым, не так уж много и нужно.

Они провели масштабное исследование и выяснили, какая именно привычка общения помогает людям быть счастливыми (поддерживая тем самым в норме психическое и эмоциональное состояние).

Всего эксперимент продолжался полтора месяца. В нем принимали участие более 200 волонтеров. Всех респондентов группа ученых обучала важным качествам – радоваться простым и обычным вещам, фокусироваться на положительных эмоциях и воспитывать в себе чувство благодарности.

Читайте такжеНазваны три источника счастья для человекаКак объяснили ученые в итоговом документе эксперимента, который был опубликован на портале Techexplorist, чувство благодарности делает людей намного счастливее. Кроме того, такие люди гораздо меньше страдают от проблем с психикой.

Ученые убеждены ‒ не стоит людям игнорировать негатив, с которым им приходится сталкиваться практически каждый день. Его нужно правильно принимать и работать над ним. И именно благодарность за простые вещи, за людей, которые оказываются рядом, а также за все блага, получаемые от жизни, делает людей радостными и счастливыми.

Напомним, ранее ученые составили топ-5 овощей, которые сильнее всего вредят здоровью людей.