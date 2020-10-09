Раб Божий: священник устроил БДСМ-оргию на алтаре

Секс на алтаре - видео БДСМ-оргии священника спровоцировало скандал / Скрин с видео

Пикантные новости из США: в американском городе Новый Орлеан священник устроил групповой секс с двумя доминатрикс прямо на алтаре своей церкви. По всему алтарю валялись секс-игрушки, а само действо писалось на видео.

Инцидент произошел 30 сентября в католическом храме святых Петра и Павла, сообщает New York Post.

Священника-мазохиста "спалил" один из его прихожан: он увидел, что поздно ночью в храме горит свет и заглянул внутрь. Оказалось, что внутри местный падре предавался разврату с двумя дамами. Причем наряды у них были весьма специфическими: женщины нарядились в корсеты и обули туфли на высоких каблуках.

Читайте такжеСекс не для слабонервных: названа альтернатива миссионерской позеОчевидец заснял оргию на свой мобильный телефон, после чего вызвал полицию.

Троицу любовников – священнослужителя Трэвиса Кларка и его партнерш (ими оказались 23-летняя Мелисса Ченг и 41-летняя порноактриса Минди Диксон) – арестовали по обвинению в непристойном поведении. После ареста Кларка от служения в церкви отстранили.

Также может быть интересно: