Рак груди: ученые назвали необычный фактор риска

Женщины, живущие в городах, могут подвергаться большему риску рака молочной железы/ ТСН

Эксперты предупреждают, что женщины, живущие в городах и поселках, могут подвергаться большему риску рака молочной железы.

В частности, среди прочих причин, ночное свечение от уличных фонарей может увеличить риск заболевания на 10 процентов.

Ученые из Национального института рака США сравнили показатели заболеваемости, от которых ежегодно страдают 2,1 миллиона женщин во всем мире, и спутниковые снимки, сделанные в 1996 году.

Они изучили случаи рака молочной железы у женщин в течение 16-летнего периода и приняли во внимание другие контролирующие факторы.

Прошлые исследования предложили различные теории относительно того, почему воздействие уличного освещения может увеличить риск заболевания женщины.

Одно исследование, проведенное экспертами Гарвардской медицинской школы, обнаружило, что искусственный свет может нарушить циркадный ритм женщины - внутренние часы организма - которые, в свою очередь, могут привести к нарушениями естественных биологических процессов.

Также было обнаружено, что свет блокирует защитный гормон, который может помочь предотвратить заболевание.

Гормональные изменения

Профессор Питер Джеймс сказал: "В нашем современном индустриальном обществе искусственное освещение используется почти повсеместно. Наши результаты показывают, что это широко распространенное воздействие наружного освещения в ночное время может представлять новый фактор риска развития рака молочной железы".

Проф Джеймс сказал, что свет, как считается, уменьшает выработку в организме мелатонина, гормона, который предвидит наступление темноты и помогает уснуть.

В лаборатории же было показано, что мелатонин замедляет рост опухолей.

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У тех, кто подвергался воздействию самых высоких уровней ночного освещения, вероятность развития рака молочной железы во время последующего наблюдения была на 10 процентов выше.

Доктор Рена Джонс, принявшая участие в новом исследовании, сказала, что их результаты дополняют ряд доказательств. "Небольшое количество исследований по этим вопросам часто основывалось на субъективных данных о воздействии и давало противоречивые результаты. Мы использовали объективную меру воздействия - оценили наружное освещение ночью по спутниковым данным", - сказала она.

Рак молочной железы является наиболее распространенной формой заболевания у женщин. На риск заболевания могут влиять возраст, семейный анамнез и факторы образа жизни, в том числе ожирение и курение.

Симптомы, на которые необходимо обратить внимание: