УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Рак груди: ученые назвали необычный фактор риска

16 июня 2020, 11:30

Женщины, живущие в городах, могут подвергаться большему риску рака молочной железы.

онкология_рак груди_молочной железы
Женщины, живущие в городах, могут подвергаться большему риску рака молочной железы/ ТСН

Эксперты предупреждают, что женщины, живущие в городах и поселках, могут подвергаться большему риску рака молочной железы.

В частности, среди прочих причин, ночное свечение от уличных фонарей может увеличить риск заболевания на 10 процентов.

Ученые из Национального института рака США сравнили показатели заболеваемости, от которых ежегодно страдают 2,1 миллиона женщин во всем мире, и спутниковые снимки, сделанные в 1996 году.

Они изучили случаи рака молочной железы у женщин в течение 16-летнего периода и приняли во внимание другие контролирующие факторы.

Прошлые исследования предложили различные теории относительно того, почему воздействие уличного освещения может увеличить риск заболевания женщины.

Одно исследование, проведенное экспертами Гарвардской медицинской школы, обнаружило, что искусственный свет может нарушить циркадный ритм женщины - внутренние часы организма - которые, в свою очередь, могут привести к нарушениями естественных биологических процессов.

Также было обнаружено, что свет блокирует защитный гормон, который может помочь предотвратить заболевание.

Гормональные изменения

Профессор Питер Джеймс сказал: "В нашем современном индустриальном обществе искусственное освещение используется почти повсеместно. Наши результаты показывают, что это широко распространенное воздействие наружного освещения в ночное время может представлять новый фактор риска развития рака молочной железы".

Проф Джеймс сказал, что свет, как считается, уменьшает выработку в организме мелатонина, гормона, который предвидит наступление темноты и помогает уснуть.

В лаборатории же было показано, что мелатонин замедляет рост опухолей.

Читайте такжеМедики нашли новую причину возникновения рака легких

У тех, кто подвергался воздействию самых высоких уровней ночного освещения, вероятность развития рака молочной железы во время последующего наблюдения была на 10 процентов выше.

Доктор Рена Джонс, принявшая участие в новом исследовании, сказала, что их результаты дополняют ряд доказательств. "Небольшое количество исследований по этим вопросам часто основывалось на субъективных данных о воздействии и давало противоречивые результаты. Мы использовали объективную меру воздействия - оценили наружное освещение ночью по спутниковым данным", - сказала она.

Рак молочной железы является наиболее распространенной формой заболевания у женщин. На риск заболевания могут влиять возраст, семейный анамнез и факторы образа жизни, в том числе ожирение и курение.

Симптомы, на которые необходимо обратить внимание:

  • Изменение размера или формы груди
  • Покраснение или сыпь
  • Изменения соска
  • Комок, утолщение или припухлость в подмышечной впадине или возле ключицы
  • Изменение текстуры кожи, включая сморщивание и ямочки
  • Вогнутый сосок
  • Постоянная боль
рак груди Рак женщина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:47
Раскрыт секрет внешности телеведущей Елены-Кристины Лебедь
11:46
В Сети появилось видео последней ссоры питерского историка-расчленителя и его жертвы Видео
11:40
"Конец грозового периода": Киеву спрогнозирован сухой день Видео
11:35
Рада приняла закон о поддержке культуры на время карантина Видео
11:30
Рак груди: ученые назвали необычный фактор риска
11:20
У экс-президента Порошенко умер отец
11:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июня: большое везение и подарок от любимого человека Видео
11:00
Леся Никитюк довела до слез поклонников прощанием с любимым собачкой
11:00
Как завтракать, чтобы избавиться от жира на животе: топ 5
10:57
Самолеты не летают: аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы Видео
10:30
Коронавирус в Украине 16 июня: снова растет число новых жертв и зараженных - обновлено
10:07
Первую леди госпитализировали в больницу
10:02
СБУ задержала Мангера - его везут в Киев Видео
09:58
Риск смерти выше в 12 раз: названы группы риска среди пациентов с COVID-19
09:53
Скандал в МакДональдсе: почему языковые игры в Украине закончатся резней мнение
09:48
Глава ВОЗ призвал мир готовиться к возвращению опасности коронавируса Видео
09:31
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 июня: карьерные успехи, прибыль и потеря капитала Видео
09:30
"Хватит секса": холостяк Макс оголил волосатый торс - фото
09:27
Коронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек
09:20
На OLX раскрыли опасную мошенническую схему российских хакеров
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять