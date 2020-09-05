Расплата за разврат: в США судья брала взятки сексом и попалась

В США судья брала взятки сексом и попалась / Cryptoconsulting

В штате Кентукки (США) судья неоднократно вступала в интимную связь с подчиненным в зале суда, в результате чего лишилась работы.

Об этом сообщает газета NY Daily News.

Даун Джентри (Dawn Gentry) работала судьей по семейным делам в округе Кентон. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что она вынудила одного из подчиненных уволиться по собственному желанию, а на его место наняла Стивена Пенроуза (Stephen Penrose). С ним судья занималась сексом в рабочее время. Джентри позволяла Пенроузу играть на гитаре, петь и употреблять алкоголь прямо на службе.

Согласно материалам дела, Пенроуз присылал 39-летней Джентри фотографии интимных частей своего тела, пошло шутил, делал ей эротический массаж и склонял к сексу.

В минувший понедельник, 31 августа, Джентри уволили с поста судьи штата Кентукки.

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Напомним, ранее в Англии 42-летнего констебля Энди Росса выгнали со службы за интимные свидания в служебном автомобиле. В 2019-м он дважды занимался в нем сексом с женщиной, которой нравились мужчины в форме.