Рассчитать дату родов: названы действенные способы

Расчет даты родов на основе первого дня ваших последних месячных хорошо работает для женщин / Pupslove

Большинство беременностей длятся около 40 недель (или 38 недель с момента зачатия), поэтому, как правило, лучший способ определить срок родов - подсчитать 40 недель или 280 дней с первого дня последней менструации (ДПМ).

Другой способ сделать это - вычесть три месяца, начиная с первого дня ваших последних месячных и добавить семь дней. Таким образом, если ваши последние месячные начались 11 апреля, отсчитав три месяца, получится 11 января, плюс семь дней. Это означает, что ваш срок родов должен быть 18 января.

Предлагаем попробовать эти способы для точного определения ПДР.

Как определить ПДР

Расчет даты родов на основе первого дня ваших последних месячных хорошо работает для женщин с относительно регулярным менструальным циклом. Но если ваш цикл нерегулярный, метод ДПМ может не сработать для вас.

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Поскольку важна надежная предполагаемая дата родов (ПДР), вы и ваш врач можете использовать дату зачатия, если вы ее помните. Просто добавьте 266 дней, чтобы получить приблизительный срок.

В Украине ежегодно проводится несколько тысяч циклов вспомогательных репродуктивных технологий, в результате которых ежегодно рождается тысячи детей.

Если вы являетесь частью растущего племени мам ЭКО, вы можете более точно рассчитать срок оплаты, используя дату перевода ЭКО.

Даже если вы не можете точно определить время зачатия, забыли день своей последней менструации или не уверены, когда произошла овуляция, другие подсказки могут помочь вам и вашему врачу определить дату предполагаемого рождения на первом пренатальном приеме. Для этого некоторые врачи используют ранее УЗИ.

Раннее УЗИ может точнее определить дату наступления беременности. Однако имейте в виду, что не все женщины могут пройти его. Некоторые практикующие врачи выполняют их регулярно, но другие рекомендуют только один УЗИ-осмотр, если: ваши месячные нерегулярны, вам 35 лет или больше, у вас есть история выкидышей или осложнений беременности, или срок не может быть определен на основании вашего физического обследования.

Течение и симптомы беременности, такие как первое сердцебиение ребенка (9 или 10 неделя), ощущение первых движений плода (в среднем между 18 и 22 неделями, но это может быть раньше или позже), могут дать подсказки относительно того, точна ли ваша дата родов.

Высота тазового дна, которая измеряется от лобковой кости до верхней части матки, проверяется вашим врачом при каждом дородовом визите и помогает подтвердить вашу дату родов.

Размер вашей матки, который будет отмечен при проведении первоначального осмотра на наличие беременности, также может быть фактором, определяющим ПДР.

Вы также можете попытаться определить время, когда вы забеременеете, чтобы "спланировать" дату родов.

Но даже если вы одна из тех везунчиков, которые могут забеременеть, когда вы этого действительно хотите, просто помните, что вы, вероятно, не сможете точно определить точную дату родов.

Да, ваш срок может измениться. Хотя это определенно не повод для беспокойства, ваш врач может изменить дату родов по ряду причин по мере развития беременности.

Это также может быть вызвано тем, что у вас аномальный рост или ненормальный уровень альфа-фетопротеина (АФП), белка, вырабатываемого ребенком. Поговорите со своим практикующим врачом, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы.