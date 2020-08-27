Развод близко: 5 признаков недостаточного общения в браке

Плохое общение не приводит к конечному результату развода / Pixabay

Одна из самых распространенных причин разрыва брака - это плохое общение. Люди просто не разговаривают и не выражают себя, как раньше. Хотя отчасти в этом можно винить телефоны и другие устройства, но во многом это просто два человека, которые не хотят смотреть в глаза друг другу, пока не станет слишком поздно.

Хорошая и плохая новость заключается в том, что это плохое общение не приводит к конечному результату развода. Обычно это вызывает множество признаков проблем с коммуникацией. Многие пары могут даже не осознавать симптомы.

Согласно исследованию, опубликованному доктором Мэри Огечи Эсере и другими коллегами из Университета Иллорана, Нигерия, брак без эффективного общения рухнет. Из-за этого очень важно распознать и исправить проблемы в общении до того, как союз дойдет до краха. Вот пять признаков плохого общения в браке, которые вы можете распознать и исправить, прежде чем они выйдут из-под контроля.

1. Одна сторона не слышит другую

Один из наиболее значимых индикаторов неспособности общаться - это когда общение становится улицей с односторонним движением. Вы можете поделиться подробностями своего дня или рассказать о любых делах, которые необходимо сделать. Вы можете рассказать о проблемах, связанных с уходом за детьми, или счетах, или даже спросить, как продвигается работа.

Проблема в том, что это все разговоры, просто что-то наполняющее воздух. Одна или обе стороны просто не слушают другую. Вы слышите друг друга, но не обрабатываете сказанное и не находите времени, чтобы по-настоящему понять чувства партнера.

Это похоже на то, что желания, потребности и желания каждого человека отключаются. Этот тип пренебрежительного поведения необходимо пресекать в зародыше, прежде чем он может нанести серьезный ущерб браку.

Каждый человек должен понимать, что просто слышать другого человека недостаточно. Каждый из вас должен подумать о том, что говорит ваш партнер, и обработать это. Только тогда можно будет восстановить эффективное общение и найти решение любых других возникающих проблем.

2. На одной волне

Мечта каждого человека - найти кого-то, кто находится на одной волне с ними. Им нужен кто-то, кто настолько "созвучен" им, что этот человек просто автоматически понимает, что они чувствуют. На первый взгляд, это звучит неплохо, но это работает только на "конфетно-букетной" стадии в отношениях. Это потому, что вы имеете дело только с ограниченным спектром эмоций.

К тому времени, когда вы выйдете замуж, вы должны преодолеть все эти первоначальные, легко читаемые эмоции. Вы должны понимать, что это больше, чем вы можете видеть, а значит, вы не всегда сможете "читать" чувства партнера.

Когда вы попадаете в ситуацию, когда вы не можете или не хотите говорить друг с другом о своих чувствах, происходит серьезный сбой общения. Когда это начинает происходить, пора собраться вместе и поработать над общением между вами.

Пора собраться вместе и поработать над общением между вами. / Pixabay

3. Раздражительность

Если вам в последнее время кажется, что ваш партнер ничего не может делать правильно. Хотя если задуматься, многие из этих ситуаций - просто ситуации. Не проблемы. Возможно, вы даже не сможете понять, почему эти вещи так вас раздражают.

Возможно, было время, когда вы считали эти маленькие нюансы милыми. Это были более простые времена. Времена, когда казалось, что ваш партнер не может ошибиться.

Те времена не должны уходить навсегда. Вы можете решить проблему раздражения на все, если исправите настоящие проблемы, которые возникают между вами. Есть только один способ исправить эти практические проблемы - исправить плохое общение.

Вы должны быть готовы и уметь выразить то, что вас раздражает. Вы также должны уметь слушать своего партнера, если он хочет сказать, что его раздражает.

4. Вам комфортнее с другими людьми

Когда вам удобнее разговаривать с кем-то вне брака, а не с супругом, возникает явная проблема с плохим общением. Ваш супруг всегда должен быть первым, к кому вы можете обратиться, когда вам нужно поговорить. Вы должны чувствовать себя комфортно, доверяя своему супругу, и ваш супруг должен чувствовать то же самое, доверяя вам.

Это не значит, что вы никогда не должны доверять друзьям или семье. Здорово иметь возможность разговаривать с другими людьми вне ваших отношений. Иногда свежий взгляд на ситуацию может помочь вам открыть глаза на конкретные проблемы.

Однако они никогда не должны заменять разговор с вашим супругом. Когда вы начинаете избегать разговоров со своим супругом в пользу разговоров с другими, тогда это не нормально. Именно тогда вам и вашему супругу нужно поговорить больше, чем когда-либо, независимо от того, насколько это может быть неудобно.

Не должно быть никаких тем, о которых вы не могли бы поговорить со своим супругом. Даже если конкретные проблемы заставят вас задуматься, вы все равно должны быть уверены в том, что можете поговорить со своим супругом даже в случае несогласия. Если нет, возможно, вам обоим придется искать помощи извне вместе, а не по отдельности.

5. Ужасный секс

Секс может быть не всем в браке, но он имеет большое значение. Когда в браке возникает какая-либо проблема, вы можете быть уверены, что это отразится на вашей сексуальной химии. Если вы заметили изменение своих сексуальных привычек с супругом, возможно, виновато плохое общение.

Плохое общение приводит к разрыву других аспектов отношений. Это может включать эмоциональные, ментальные и даже духовные элементы. Как только эти вещи были нарушены из-за отсутствия общения, у вас остался секс.

Сам по себе секс не укрепляет брак.

Вы начнете замечать разрыв физической связи между вами и вашим супругом. Один или оба из вас могут просто "быть не в настроении" чаще. К тому времени, когда вы дошли до этой точки, вы, вероятно, позволили отсутствию надлежащего общения зайти слишком далеко.

По словам Криса Крафт, доктора философии, директора клинической службы клиники секса и гендера в клинике Джона Хопкинса, в браках существует множество препятствий на пути к сексу. Это не обязательно даже злонамеренные препятствия, это просто повседневные обстоятельства, такие как дети, счета, карьера и многое другое.

Проблемы в основном возникают, когда супруги не общаются друг с другом о том, что они думают обо всем этом. "Об этом нужно говорить, потому что негодование, которое накапливается вокруг чувства неравенства, является одним из главных убийц близости и сексуальности", - говорит доктор Крафт.

Пора поспешить решить вашу проблему плохого общения, пока не стало слишком поздно. Чтобы танцевать танго, нужны двое, поэтому, если вы чувствуете последствия плохого общения в своей сексуальной жизни, ваш супруг тоже это чувствует. Просто сядьте и честно поговорите друг с другом.