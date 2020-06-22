Ромашка лекарственная: лечебные свойства, применение и противопоказания

Ромашка - это кладезь полезных для здоровья веществ.jpg

Ромашка - это кладезь полезных для здоровья веществ у нее есть множество свойств, необходимых для человеческого организма. Как свежие, так и сухие цветы ромашки уже сотни лет используются для приготовления чая и отваров, чтобы предотвратить многочисленные проблемы со здоровьем.

К примеру, активным компонентом эфирного масла ромашки является бисаболол, обладающий разнообразными противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами.

Свойства ромашки

Ромашка является лекарственной травой номер один. Египтяне почитали ее за лечебные свойства и способность исцелять. Главред предлагает ознакомиться с преимуществами данного лекарственного растения.

Ромашка при менструальной боли

Несколько исследований связывают ромашковый чай с уменьшением тяжести менструальных болей. Например, исследование 2010 года показало, что потребление ромашкового чая в течение месяца может уменьшить спазмы при менструальных болях.

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Женщины в исследовании также сообщили о меньшем беспокойстве и дистрессе, связанном с болью при месячных.

Ромашка при диабете и снижении уровня сахара в крови

Опять же, некоторые исследования показали, что ромашковый чай может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом. Это не значит, что ромашка является жизнеспособной заменой лекарств от диабета, но она может быть полезным дополнением к существующим методам лечения.

Аналогичным образом, исследование, проведенное в 2008 году, показало, что постоянное потребление чая из ромашки может препятствовать увеличению сахара в крови. Этот эффект снижает долгосрочный риск осложнений диабета, предполагая, что ромашка может улучшить результаты диабета.

Ромашка при остеопорозе

Остеопороз - это прогрессирующая потеря плотности кости. Она увеличивает риск перелома костей и сутулости. В то время как у любого может развиться остеопороз, он наиболее распространен среди женщин в постменопаузе. Обычно это происходит из-за воздействия эстрогена.

Исследование 2004 года показало, что ромашка может оказывать антиэстрогенное действие. Она также помогла повысить плотность кости, но авторы исследования предупреждают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы доказать это очевидное преимущество.

Ромашка при воспалении

Воспаление - это реакция иммунной системы на борьбу с инфекцией. Ромашковый чай содержит химические соединения, которые могут уменьшить воспаление. Тем не менее, длительное воспаление связано с широким спектром проблем со здоровьем, включая геморрой, желудочно-кишечные боли, артрит, аутоиммунные расстройства и даже депрессию.

Ромашка при лечении и профилактике рака

Некоторые исследования предполагают, что ромашковый чай может воздействовать на раковые клетки или даже препятствовать их развитию. Тем не менее, исследования пока не дают окончательных результатов, и ученые говорят, что требуется больше работы, чтобы доказать, что ромашка обладает противораковыми свойствами. Кроме того, в большинстве исследований рассматривались клинические модели на животных, а не на людях.

В исследовании, проведенном в 2012 году, сравнивались противозачаточные свойства чаев календулы и ромашки. Оба были способны избирательно нацеливаться на раковые опухоли, но эффект чая календулы был более сильным.

Ромашка в качестве успокоительного

Считается, что ромашковый чай помогает людям расслабиться и уснуть. Так, в одном обзоре текущих данных 10 из 12 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями указали, что они заснули вскоре после употребления ромашкового чая. Несколько других исследований, посвященных клиническим моделям, также показывают, что ромашковый чай может помочь людям расслабиться.

В исследовании с использованием крыс экстракт ромашки помог заснуть грызунам с нарушениями сна. Многие исследователи считают, что ромашковый чай может функционировать как бензодиазепин. Бензодиазепины являются лекарствами, отпускаемыми по рецепту, которые могут уменьшить беспокойство и вызвать сон. Некоторые исследования показывают, что ромашка связывается с бензодиазепиновыми рецепторами.

Ромашка при простуде

Некоторые исследования показывают, что вдыхание пара с экстрактом ромашки может облегчить некоторые симптомы простуды.

Ромашка и заживление

Небольшое исследование 1987 года показало, что применение экстракта ромашки хорошо работает непосредственно для заживления ран. Мази из ромашки могут помочь при экземе и легком воспалении кожи, хотя они не так эффективны, как крем с гидрокортизоном.

С особенной осторожностью нужно применять ромашку тем, кто страдает от тяжелых форм аллергии, особенно на пыльцу. Это связано с тем, что на ромашке могут быть следы пыльцы, что может вызвать аллергическую реакцию.

Люди, которые ранее имели аллергическую реакцию, даже слабую, на ромашку: им следует избегать ромашки, так как аллергические реакции со временем могут усиливаться.

Своеобразная опасность есть для младенцев и детей сладшего возраста. Бывает, что ромашковый чай, как и мед, и некоторые другие натуральные продукты, могут быть заражены спорами ботулизма. Большинство здоровых взрослых могут бороться с инфекцией, но младенцы нет.

Также не безопасно использовать ромашку в качестве замены проверенного лечения. Если кто-то принимает какие-либо лекарства, он должен спросить своего врача о возможном взаимодействии с ромашковым чаем.

Ромашковый чай использовался в народной медицине на протяжении тысячелетий, часто с обнадеживающими результатами. На данный момент, однако, он остается дополнением, а не лекарством. Поэтому люди, заинтересованные в том, чтобы попробовать ромашковый чай, должны использовать его в качестве дополнения, а не замены привычного режима приема лекарств. В обычных дозах, таких как 1-2 чашки в день, можно наблюдать постепенное улучшение здоровья.

Самой эффективной лекарственной формой ромашки является отвар. Во время его приготовления активизируется хамазулен и, как результат, растет противоаллергическая активность. А также происходит максимальное извлечение слизи. Поэтому в сравнении с чаем и настоем отвар ромашки оказывает более выраженное противовоспалительное, антимикробное и заживляющее действие.

Чтобы приготовить отвар из ромашки, понадобится 4 ст. л. сырья и 200 мл кипятка. Смесь доводят до кипения и выдерживают на маленьком огне полчаса. Далее 40 мин настаивают, процеживают и отжимают сырье. Выпивают ромашковый отвар в течение дня после еды, разделив на 2–3 порции.