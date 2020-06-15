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Рутина в отношениях - как разбавить скуку с партнером

15 июня 2020, 04:32

Эксперт с отношения и психолог Олег Кензов обратил внимание на важный аспект отношений - когда-то наступает момент, когда они могут стать рутиной.

Рутина в отношениях - что делать
Рутина в отношениях - что делать / Pixabay

Есть много причин, почему рушатся отношения. Например, измена и скандалы. Но хуже "тихий убийца" любви – рутина. Она подкрадывается незаметно, а потом оказывается поздно что-то делать, ну, или почти что. Чтобы "оживить" "трупик" отношений, нужно несколько условий, и одно из них - работать должны оба партнеры.

Можно проверить их экстремальными испытаниям, как это сделал Новый канал в реалити Кохання на виживання. А можно обойтись без публичности и следовать советам ведущего проекта и психолога по образованию Олега Кензова.

Почему рутина так опасна?

Олег Кензов яркими эпитетами описывает перспективы превращения отношений в рутину.

Однообразие в паре – это удобно. Вы знаете, что с понедельника по среду смотрите сериалы вечером, в субботу встречаетесь с друзьями, а в воскресенье ездите к родствЧитайте такжеПервое свидание с парнем - чего нельзя делать ни в коем случаеенникам. Но рутина медленно разрушает отношения. В любви, как в музыке. Когда выходит очередной хит, и вы его заслушиваете до дыр, что происходит? Он вам надоедает и даже может раздражать. Если песню крутить не постоянно, получится долго наслаждаться ее мелодичностью.

Рутина в отношениях приводит к тому, что вы проживаете один бесконечный "день сурка". Чувства и страсть медленно угасают. В один "прекрасный" день партнеры понимают, что им неинтересно быть вместе и решают разойтись.

Как вовремя заметить угрозу отношениям?

Спросите себя, какими были для вас последние полгода. Если каждый день, каждая неделя проходили одинаково, вас уже настигла рутина. Что же делать?

Добавьте спонтанности в жизнь

Конечно, максимально "вываливаться" из зоны комфорта не нужно. Стресс не воскресит чувства.

Вспомните, какими были ваши отношения на начальной стадии? Скорее всего, присутствовало много спонтанности. Что мешает вам вести себя так же? Пробуйте новое вместе, открывайте интересные места и хобби. Ищите интересные занятия только для вас двоих, которые смогут вернуть искру в отношения.

Наполняйте каждый сам себя

Партнеры должны не только заниматься интересными совместными делами, но и не забывать о собственных увлечениях и хобби. Так вы сможете разнообразить свои дни и снова стать интересным второй половинке.

А еще можно добавить в любовь экстрима, и результаты будут такие же непредсказуемы, как и в "мирном варианте".

Как это сделали пары в новом сезоне реалити Кохання на виживання, премьера которого осенью 2020, можно будет увидеть и почитать в выпусках на Новом канале.

Олег Кензов отношения новости шоу бизнеса советы от звезд Новый канал
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