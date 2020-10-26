Счастье в деньгах: финансовый терапевт рассказал, сколько их нужно для здоровой жизни

Эмоциональное благополучие повышается вместе с доходом до определенной степени / УНИАН

Вы знаете фразу: за деньги счастье не купишь. Оказывается, это не совсем так. За деньги можно купить определенную степень удовлетворения жизнью, в зависимости от того, сколько у вас денег и как вы их тратите.

Исследования показывают, что эмоциональное благополучие повышается вместе с доходом до определенной степени. В исследовании 2010 года изучались опросы 450 000 человек, и было обнаружено, что участники с более высокими доходами сообщали о более высоком эмоциональном благополучии.

Помимо простого наличия денег, вот почему возможность удовлетворить ваши основные потребности, получать удовольствие от жизненного опыта и иметь социальные связи также являются важными факторами удовлетворения и счастья в жизни.

Основные потребности

Линдси Брайан-Подвин, финансовый терапевт и автор книги "Решение финансовых проблем", говорит, что возможность удовлетворить основные потребности, такие как еда, жилье и медицинское обслуживание, являются главными приоритетами. Затем степень удовлетворения, получаемого от дохода, зависит от таких факторов, как стоимость жизни в вашем районе и ваших личных интересов.

"Данные довольно ясны, когда мы можем финансово позаботиться о себе, наше психическое здоровье улучшается", - говорит Брайан-Подвин. "Постоянно находиться в напряжении - это стресс", - добавляет он.

Фактически, у взрослых, живущих за чертой бедности, вероятность развития депрессии в три-четыре раза выше, чем у взрослых, живущих на уровне бедности или выше.

Способность удовлетворять основные потребности, не работая на нескольких работах, также означает, что у вас больше шансов найти время для своих друзей и семьи, что важно для счастья. Гарвардское исследование, начавшееся в 1938 году и отслеживавшее сотни мужчин в течение почти 80 лет, собрало данные как о физическом, так и о психическом благополучии. Исследователи обнаружили, что близкие отношения, а не деньги или слава, делают людей счастливыми на протяжении всей их жизни.

Впечатление vs материальное

Как говорит Брайан-Подвин, если вы удовлетворяете базовые потребности, то, приносят ли деньги счастье, зависит от того, на что вы их тратите.

Существует распространенная теория, что трата денег на опыт сделает вас счастливее, чем трата денег на материальные объекты. Некоторые исследования подтверждают это. Обзор 2014 года показал, что впечатления делают людей счастливее, потому что они улучшает социальные отношения, что является большей частью личности и с меньшей вероятностью будет сравниваться с опытом других людей.

Опрос более 2000 миллениалов в 2014 году показал, что 78% предпочитают тратить деньги на события, а не на материальные объекты. Это не только миллениалы. Тот же опрос показал, что потребительские расходы на развлечения и мероприятия с 1987 года выросли на 70%.

Однако некоторым людям больше всего нравится покупать материальные вещи. "Исследования показывают, что если у нас есть очень сильная привязанность к чему-то, то мы действительно получаем много счастья от покупки этой вещи", - говорит Брайан-Подвин, приводя пример человека, увлеченного автомобилями.

Когда за деньги счастье не купишь

Одна из причин, по которой больше денег не всегда означает больше счастья, - это тенденция, которую Брайан-Подвин называет "уклончивым образом жизни". Это означает, что, когда вы зарабатываете больше денег, ваши расходы часто растут.

Например, вы можете потратить деньги на такие вещи, как членство в загородном клубе или обеды в более дорогих ресторанах. Если это происходит, вы можете не чувствовать, что у вас недостаточно денег, даже если вы получаете значительную зарплату.

Счастье также зависит от того, сколько вам нужно работать, чтобы заработать эти деньги. "Вы можете получить 300 000 долларов, что в теории звучит великолепно, но если вы работаете 80 часов в неделю и не можете наслаждаться заработанными деньгами, тогда в чем смысл?" - говорит Брайан-Подвин.

Вывод

Сколько денег нужно человеку для счастья, различается. Счастье может зависеть от того, сколько денег требуется для удовлетворения ваших основных потребностей и от того, что приносит вам радость лично.

Для одного человека это могут быть абонементы на мировые футбольные чемпионаты. Для кого-то другого это может быть массаж раз в месяц или новая пара кроссовок.