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Половая безысходность: эксперт рассказала, как карантин повлиял на рынок секс-кукол

25 апреля 2020, 03:48

В общем и целом, статус секс-кукол как товара в условиях коронавирусного карантина сильно изменился.

Секс-кукла
Секс-кукла / Depo

Пандемия китайского коронавируса и вызванный нею карантин вызвали громадный спрос на секс-куклы.

Такую информацию в пятницу, 24 апреля, озвучила эксперт и основательница компании Sex Doll Genie Джанет Стивенсен. По ее данным, в феврале-марте 2020 года спрос на секс-куклы среди мужчин вырос на 52%, а среди женщин — на 16%.

На протяжении первых двух недель апреля 2020 года покупатели приобрели на 33,2% больше секс-кукол, чем за весь апрель 2019-го. Стивенсен назвала такую ситуацию настоящей революцией на рынке секс-игрушек.

По ее словам, ажиотажный спрос объясняется просто - вынужденной самоизоляцией, побуждающей к сексуальным экспериментам не только одиноких людей, но и пары.

Напомним, в 2018 году во французской столице, город Париж, открыли первый бордель с секс-куклами вместо проституток. Клиенты в нем могут выбирать куклу по своим предпочтениям - четыре силиконовые модели в соблазнительных одеждах имеют разный цвет волос и "фигуру".

секс-кукла карантин интим секс
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