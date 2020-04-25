Половая безысходность: эксперт рассказала, как карантин повлиял на рынок секс-кукол

Секс-кукла / Depo

Пандемия китайского коронавируса и вызванный нею карантин вызвали громадный спрос на секс-куклы.

Такую информацию в пятницу, 24 апреля, озвучила эксперт и основательница компании Sex Doll Genie Джанет Стивенсен. По ее данным, в феврале-марте 2020 года спрос на секс-куклы среди мужчин вырос на 52%, а среди женщин — на 16%.

На протяжении первых двух недель апреля 2020 года покупатели приобрели на 33,2% больше секс-кукол, чем за весь апрель 2019-го. Стивенсен назвала такую ситуацию настоящей революцией на рынке секс-игрушек.

По ее словам, ажиотажный спрос объясняется просто - вынужденной самоизоляцией, побуждающей к сексуальным экспериментам не только одиноких людей, но и пары.

Напомним, в 2018 году во французской столице, город Париж, открыли первый бордель с секс-куклами вместо проституток. Клиенты в нем могут выбирать куклу по своим предпочтениям - четыре силиконовые модели в соблазнительных одеждах имеют разный цвет волос и "фигуру".