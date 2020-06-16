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Мастурбация и секс-игрушки: что нужно знать о сексе во время пандемии

16 июня 2020, 01:37

Тема секса и его связи с коронавирусом вызывают обеспокоенность во всем мире.

Секс, оргазм
Тема секса и его связи с коронавирусом вызывают обеспокоенность во всем мире / Cosmo

Для людей во всем мире тема секса и его связи с коронавирусом вызывают обеспокоенность, и многие задаются вопросом, какие интимные отношения являются безопасными.

К счастью, исследователи продолжают узнавать больше о вирусе каждый день, также появилась новая информация о связи между сексом и коронавирусом.

The Independent публикует 5 фактов которые нужно знать о болезни и о сексе.

Топ 5 фактов

Мастурбация - ваш самый безопасный вариант

В марте Департамент здравоохранения Нью-Йорка выпустил руководство для жителей в отношении физической близости и того, что люди, живущие в городе, должны знать о том, как оставаться в безопасности. По словам руководства, "вы и есть ваш самый безопасный сексуальный партнер".

"Мастурбация не распространит Covid-19, особенно если вы моете руки (и любые секс-игрушки) с мылом и водой в течение не менее 20 секунд до и после секса", - объясняется в руководстве.

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Предыдущие исследования показали, что в дополнение к снижению риска заражения вирусом мастурбация сопровождается дополнительными преимуществами снятия стресса, снижения артериального давления, повышения самооценки и уменьшения боли.

Рост рынка секс-игрушек

Согласно подтвержденным многочисленным сообщениям, поскольку мастурбация является безопасным занятием, а миллионы людей оказались в своих домах в результате пандемии коронавируса, количество продаж сексуальных игрушек увеличилось в разы.

В Новой Зеландии продажи секс-игрушек утроились из-за карантина, в то время как Los Angeles Times сообщила об увеличении продаж на 30-100%.

Коронавирус не может передаваться половым путем

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале "Фертильность и стерильность", в котором были проанализированы образцы спермы 34 китайских мужчин в среднем через месяц после того, как они показали положительный результат на коронавирус, врачи не обнаружили никаких признаков вируса в яичках или сперме мужчин. Это говорит о том, что возможность заражения коронавирусом через секс - минимальна.

"Тот факт, что в этом небольшом предварительном исследовании показано, что вирус, вызывающий Covid-19, не обнаруживается в яичках или сперме, может быть важным открытием", - сказал соавтор исследования доктор Джеймс Хоталинг, доцент урология, специализирующаяся на мужской фертильности в Университете штата Юта.

Заразиться коронавирусом от поцелуев

Хотя коронавирус не может передаваться половым путем, это не означает, что другая физическая близость безопасна, поскольку поцелуи могут распространять респираторный вирус.

"Коронавирус - это респираторный вирус. Он может передаваться через слюну и интимный контакт", - сказал Марк Суррей, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии в Медицинской школе Дэвида Геффена при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, добавив, что коронавирус" не передается напрямую генитальным путем".

В руководстве также говорится, что после мастурбации следующий самый безопасный сексуальный партнер - это тот, с кем вы живете. "Тесный контакт, включая секс, с небольшим кругом людей помогает предотвратить распространение Covid-19", - заявляет агентство здравоохранения.

Пандемия и ЗППП

Поскольку основное внимание по-прежнему уделяется социальному дистанцированию и борьбе с распространением коронавируса, департаменты здравоохранения обеспокоены тем, что в результате этого число заболеваний, передаваемых половым путем, возрастет.

"Мы наблюдаем полное нарушение профилактики ЗППП здесь, в Соединенных Штатах", - заявил Дэвид Харви, исполнительный директор Национальной коалиции директоров по ЗППП (NCSD). "В результате мы ожидаем получить еще более высокие показатели ЗППП", - добавляет он.

В то время как половые отношения могут быть неспособны к распространению коронавируса, эксперты предупреждают, что люди должны продолжать практиковать безопасный секс в условиях пандемии.

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