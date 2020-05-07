На Западе выяснили, как коронавирус повлиял на секс и рынок контрацептивов

Коронавирус сильно повлиял на секс и рынок контрацептивов / Molbuk

Сильнее всего продажи презервативов снизились в странах с наибольшим числом зараженных коронавирусом - в Италии и Великобритании.

Соответствующую информацию опубликовала британская компания Reckitt Benckiser, производящая популярную марку презервативов - Durex.

"Продажи Durex умеренно снизились, поскольку введенные правила самоизоляции повлияли на спрос как в Европе, так и на развивающихся рынках в марте", — заявили ее представители.

По их данным, в первые два месяца 2020 года продажи презервативов, напротив, росли.

Как полагает глава компании Лаксман Нарасимхан, люди стали реже заниматься сексом, поскольку стараются сохранять дистанцию - потому что боятся заразиться коронавирусом.

Напомним, ранее эксперт и основательница компании Sex Doll Genie Джанет Стивенсен рассказала, как коронавирусный карантин повлиял на рынок секс-кукол.