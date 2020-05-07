УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

На Западе выяснили, как коронавирус повлиял на секс и рынок контрацептивов

7 мая 2020, 00:54

Западные эксперты тщательно изучили то, как пандемия коронавируса повлияла на секс людей и рынок контрацептивных средств.

Презервативы
Коронавирус сильно повлиял на секс и рынок контрацептивов  / Molbuk

Сильнее всего продажи презервативов снизились в странах с наибольшим числом зараженных коронавирусом - в Италии и Великобритании.

Соответствующую информацию опубликовала британская компания Reckitt Benckiser, производящая популярную марку презервативов - Durex.

"Продажи Durex умеренно снизились, поскольку введенные правила самоизоляции повлияли на спрос как в Европе, так и на развивающихся рынках в марте", — заявили ее представители.

По их данным, в первые два месяца 2020 года продажи презервативов, напротив, росли.

Как полагает глава компании Лаксман Нарасимхан, люди стали реже заниматься сексом, поскольку стараются сохранять дистанцию - потому что боятся заразиться коронавирусом.

Напомним, ранее эксперт и основательница компании Sex Doll Genie Джанет Стивенсен рассказала, как коронавирусный карантин повлиял на рынок секс-кукол.

новости секс карантин коронавирус презерватив
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:54
На Западе выяснили, как коронавирус повлиял на секс и рынок контрацептивов
00:19
День радио 2020 и День Евсея: какой сегодня праздник 7 мая, что делать Видео
06 мая, среда
23:58
Названа зарплата Зеленского за год президентства
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 6 мая
23:39
Опрос показал катастрофически низкую поддержку Путина в РФ
23:13
Студентка из Болгарии увеличила губы до нереальных размеров: видео не для впечатлительных Видео
22:40
На Харьковщине учитель биологии обучает с помощью рэпа: курьезное видео Видео
22:21
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
22:10
Порноактриса возбудила фанатов грудью и попой на сексуальных фото Фото
22:01
"Треш и ж*па": Стаховский оценил участие Усика в пропаганде РПЦ
21:42
Госдеп обвинил Россию в сеянии хаоса вокруг пандемии коронавируса
21:36
Расшифровали имя ребенка Илона Маска
21:23
Переговоры с ОРДЛО: Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака
20:56
Возле Мелитополя пронесся страшный смерч: опубликовано видео Видео
20:55
"Лишитесь должностей": Зеленский пригрозил губернаторам за задержки выплат медикам
20:27
"Один больной заражает сотни": в Киевсовете оценили сроки запуска метро
20:22
Звезда сериала Бедная Настя слег с коронавирусом
19:55
В Киево-Печерской лавре с новой силой вспыхнул Covid-19 Видео
19:40
Модные кроссовки лето 2020: топ-7 главных трендов - фото Фото
19:33
От заморозков до летнего зноя: синоптики удивили прогнозом на май 2020
19:21
Школа Від пацанки до панянки 2020 работает на карантине Фото
18:55
"Голоса есть": Арахамия рассказал о судьбе соцсетей РФ в Украине
18:52
Кума экс-президента Оксана Билозир строит высотку в Киеве впритык к метро
18:24
Известный миллиардер покончил жизнь самоубийством
18:20
"Система ухудшается": в Киеве врачи пожаловались на резкое снижение зарплат Видео
18:13
В мае Львов засыпает снегом: опубликовано видео Видео
17:50
Ветер любви 32 серия смотреть онлайн и обзор 06-05-2020 Видео
17:40
Под Одессой судно вылило в море более 8 тонн пальмового масла
17:36
В обход карантина: заробитчане рассказали, как по-хитрому выезжают в Европу
17:09
Появился антикоронавирусный танец под песню Stay at Home Никитюк и PZF Видео
17:00
На Рябошапку завели уголовное дело: в чем обвиняют экс-генпрокурора
17:00
Ветер любви 31 серия смотреть онлайн и обзор 06-05-2020 Видео
16:49
Ляшко объявил, когда окончательно закончится карантин и что делать школам
16:40
Кернес распек премьера и собрался 12 мая запускать метро в Харькове
16:34
В Минздраве назвали дату пика заболеваемости коронавирусом в Украине
16:21
Кабмин приоткрыл границу: как теперь выехать в Польшу из Украины
15:58
Дело Стерненко: еще 8 сообществ футбольных ультрас пригрозили массовыми акциями
15:55
В Харькове бродившая с отрезанной головой дочери женщина подала апелляцию
15:25
Тоннель, фонтаны и "золотой" бассейн: опубликованы новые фото дворца Ахметова под Киевом Фото
15:20
Marvel снимает Железное сердце для Disney+
15:13
В PS Store стартовала распродажа под названием "Скрытые сокровища"
15:10
Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника Видео
15:08
Уничтожили напрочь: в Сеть выложили новое видео боя ВСУ против террористов Видео
14:49
У Зеленского ответили на предложение Лукашенко приехать на парад Победы
14:26
В Украине готовят самолеты для отправки заробитчан: куда направятся первые чартеры
13:54
Ослабление карантина: как в Киеве заработает общественный транспорт
13:47
От 6 мороза до 20 тепла: украинцев предупредили о синоптических контрастах Видео
13:43
Саакашвили рассказал, на какую должность его назначит Зеленский
13:33
Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: к кому деньги потекут рекой
13:31
"У меня фетиш": модель-трансгендер раскрыла пару секретов экспертам ТМПУ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять