Секс после родов: что нужно знать

Беременность и роды сильно меняют ваше тело и сексуальную жизнь. / Pupslove

Беременность и роды сильно меняют ваше тело и сексуальную жизнь. После родов гормональные изменения могут сделать вагинальную ткань более тонкой и чувствительной. Ваше влагалище, матка и шейка матки также должны "вернуться" к нормальному размеру. И если вы кормите грудью, беременность и недавние роды могут существенно снизить либидо.

Короче говоря, вашему организму нужно некоторое время, чтобы восстановиться после родов.

Нет точных сроков, в которых указано, как долго вы должны воздержаться от секса после родов. Однако большинство врачей рекомендуют женщинам ждать от четырех до шести недель после вагинального родоразрешения.

После того, как ваш врач предоставит вам все необходимое для возобновления сексуальной активности, вам, возможно, все равно придется "вливаться" в нее постепенно. Помните: в дополнение к физическому восстановлению вы также будете приспосабливаться к новому члену семьи, меньше спать и менять привычный режим.

Читайте такжеМастурбация и секс-игрушки: что нужно знать о сексе во время пандемии

Возможно, вам также придется подождать дольше, если у вас были разрывы промежности или эпизиотомия. Эпизиотомия - это хирургическая операция по расширению влагалищного канала. Слишком быстрое возвращение к сексу может увеличить риск осложнений, таких как послеродовое кровотечение и инфекция матки.

Секс после родов

Роды и влияние на секс

Распространенные проблемы

Следующая беременность

Здоровый секс после родов

Секс после родов будет другой. Одно небольшое исследование 2005 года показало, что 83 процента женщин испытывали сексуальные проблемы в первые три месяца после их первых родов.

Тем не менее, это число снижается по мере увеличения прошедшего после беременности времени.

Наиболее распространенные проблемы с сексом после родов включают в себя:

Сухость влагалища;

Тонкая влагалищная ткань

Потеря эластичности влагалищной ткани

Разрыв промежности или эпизиотомия

Кровотечение

Боль

Ослабленные мышцы

Усталость

Низкое либидо

Кроме того, гормоны играют большую роль в восстановлении после родов и возвращении к нормальной сексуальной активности.

В первые дни после родов уровень эстрогена падает до уровня, предшествующего беременности. При грудном вскармливании уровень эстрогена может опуститься ниже уровня до беременности. Эстроген помогает обеспечить естественную вагинальную смазку, поэтому низкий уровень гормонов увеличивает вероятность сухости влагалища.

Сухая ткань может привести к раздражению, даже кровотечению, во время секса. Это увеличивает ваш риск заражения.

Вагинальные роды могут временно растянуть мышцы влагалищного канала. Этим мышцам нужно время, чтобы восстановить силы и стабильность.

Если у вас были разрывы промежности или эпизиотомия во время вагинальных родов, у вас может быть более длительное выздоровление. Слишком ранний секс может увеличить риск заражения.

Кесарево сечение также может повлиять на вагинальные ощущения. Те же гормональные проблемы могут сделать ткани влагалища сухими и тонкими, что может привести к болезненному сексу. Кроме того, необходимо время после операции на брюшной полости, поэтому вы должны убедиться, что место разреза правильно зажило, прежде чем возобновить секс.

Вы можете удивительно быстро забеременеть после родов. В одном исследовании было обнаружено, что первая овуляция у женщин, которые не кормили грудью, случилась на сроке около шести недель. Некоторые женщины овулировали еще раньше.

Если вы кормите грудью, гормональные эффекты от кормления грудью могут выступать в качестве "естественной" формы контроля рождаемости в течение первых четырех-шести месяцев после родов. Грудное вскармливание может быть на 98 процентов надежным источником, эффективным в качестве формы контроля рождаемости у женщин, которые:

Родили менее шести месяцев назад;

Кормят грудью

Не начали менструировать

Если вы собираетесь заниматься сексом после беременности, но не планируете беременность так скоро, используйте надежные методы контрацепции.

Сначала может быть полезен барьерный метод, такой как презерватив. Также можно использовать имплант или ВМС. Гормональные варианты могут повлиять на грудное вскармливание, а также могут иметь определенные риски, такие как повышенный риск образования тромбов. Поговорите с врачом о правильном для вас варианте.

Безопасно ли снова забеременеть в первый год?

Слишком быстрая беременность после последней беременности может повысить риск преждевременных родов или врожденных дефектов.

Медицинские работники поощряют женщин делать интервалы между беременностями. Управление по охране здоровья женщин рекомендует подождать не менее 12 месяцев между каждой беременностью.

Если вы думаете о другом ребенке, поговорите со своим врачом. Они больше знакомы с вашей историей здоровья и предложат более персонализированные рекомендации.

Вы можете иметь здоровую, полноценную сексуальную жизнь после беременности. Для этого нужно:

Хорошо "разогрейтесь" перед сексом. Возможно, для в этом сможет помочь легкий интимный массаж.

Увеличьте прелюдию. Дайте влагалищу время на выработку собственной естественной смазки. Попробуйте взаимную мастурбацию или займитесь другими делами перед проникающим сексом.

Используйте смазку. Вам может понадобиться небольшая помощь со смазкой, поскольку ваши гормоны перестраиваются. Ищите вариант на водной основе. Смазки на масляной основе могут повредить презервативы и вызвать раздражение чувствительной ткани.

Практика Кегеля. Упражнения Кегеля помогают восстановить мышцы тазового дна. Это может помочь с такими распространенными проблемами, как недержание мочи. Тренировка мышц также может помочь вам восстановить силы и ощущения во влагалище.

Найдите время для секса. С новым ребенком в доме у вас и вашего партнера может не быть много времени для спонтанности. Выберете правильно время, чтобы не спешить.

Поговорите с вашим партнером. Секс после родов другой. Вы должны вести открытый диалог со своим партнером о том, что хорошо, а что нет. Это поможет вам снова наслаждаться сексом и убедиться, что вы не испытываете ненужной боли.

Беременность приводит к множеству физических изменений в вашем организме. Вот почему так важно дать себе от четырех до шести недель после родов, прежде чем снова заняться сексом. Во время периода выздоровления матка сократится, гормоны вернутся к уровню до беременности, а мышцы восстановят силу и стабильность.

После того, как врач дал вам разрешение, обязательно не торопитесь с возвращением к сношению. Если вы испытываете какие-либо боли или симптомы, которые сохраняются, поговорите с врачом. Болезненный секс может быть признаком других состояний, не связанных с восстановлением после беременности.