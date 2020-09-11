Сексуальные звуки: что любят слышать люди во время секса

Оральный секс / Sexyweek

Сайт для взрослых Vivastreet опросил около 2 000 человек, чтобы определить, какие виды звука во время секса их больше всего возбуждают и отвращают.

Результаты показали, что стоны занимают первое место как среди мужчин, так и среди женщин.

Грязные разговоры также были довольно популярны: 23% мужчин выбрали этот звук своим любимым звуком и только 22% женщин.

Также выяснилось, что тяжелое дыхание - это то, что люди любят слышать в спальне. Что касается тишины, то оказалось, что 28% мужчин и 20% женщин не любят ее.

Когда дело дошло до худших вещей, которые можно было услышать в постели, мужчин больше всего беспокоило то, что они выступают не на должном уровне.

"Ты кончил?" набрал 24% голосов, при этом "Это все?" обеспечили 18%, а 14% мужчин говорят, что ненавидят слышать "Сколько время?".

Сертифицированный преподаватель соматического секса Бекки Прайс говорит, что это потому, что "более глубокие звуки вибрируют ниже в теле (как для человека, издающего звук, так и для человека, который его слышит), и, таким образом, могут соединиться с нашим физическим возбуждением и усилить его".

Что касается грязных разговоров, тренер по сексу и отношениям Элисон Пиллинг утверждает, что "это способ выразить наши желания, поделиться тем, кто мы есть, и узнать друг друга".

Связь между основными сексуальными страхами мужчин и беспокойством по поводу производительности - это то, что Бекки описала как показатель, "что вашему партнеру скучно, и он просто хочет, чтобы вы поторопились, оказывая на вас давление, чтобы вы как можно скорее испытали эякуляционный оргазм".