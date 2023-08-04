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Сложная загадка для самых выносливых: надо найти 10 отличий между картинками

Алёна Воронина
4 августа 2023, 13:00 обновлено 4 августа, 13:02
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Загадка с котиками может сбить с толку кого угодно. При этом задачу нужно выполнить еще и очень быстро – за 20 секунд.
Головоломка
Нужно найти 10 различий между картинками за 20 секунд/ Fresherslive

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии не позволяют мозгу "заржаветь", постоянно держат его в тонусе и улучшают умственные способности. Такие загадки имеют такой же тренировочный эффект для мозга, как занятия спортом – для тела. Поэтому стоит выделять таким задачам хотя бы несколько минут в день. Следующая загадка потребует от вас максимальной внимательности – нужно будет найти 10 различий между картинками на время.

На выполнение задания дается всего 20 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому придется поспешить, чтобы найти все отличия.

На картинке мы видим "кошачий сюжет": четверо котиков занимаются каждый своими делами. Один из них сидит в большом тазике с водой и пеной – очевидно, хозяева запланировали для своего хвостатого "день чистоты", и котика ждет купание.

видео дня

На заднем фоне мы видим еще трех котиков, два из которых, наверное, не прочь поиграть, а один просто мирно спит. Также на картинке есть различные предметы, предназначенные для кошек – миска с едой, кошачий шампунь, игрушка-мышка, расческа для шерсти и тому подобное.

Одна и та же картинка продублирована дважды. Но если вам кажется, что оба рисунка одинаковы – вы ошибаетесь. На самом деле у них есть 10 отличий, и эти различия нужно найти всего за 20 секунд. Поэтому не стоит терять времени – включайте свою внимательность на полную мощность и начинайте выполнять задание.

Попробуйте разгадать эту загадку очень быстро и самостоятельно – не стоит просить у кого-то, чтобы вам помогли, ведь тогда вы не сможете проверить собственную внимательность.

Когда найдете 10 отличий, можете предложить эту задачу своим родным и друзьям – возможно, они тоже захотят проверить свою наблюдательность и скорость реакции.

Головоломка
Нужно найти 10 различий между картинками за 20 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти правильный ответ за 20 секунд, не стоит расстраиваться – просто прекратите обращать внимание на время и продолжайте поиски, и у вас точно всё получится.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка
Картинки имеют 10 отличий/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке для самых внимательных – нужно найти кролика на загадочной картинке. Разыскать кролика на картинке с горами и домом будет сложно, ведь не всё так очевидно, как может казаться.

Также ранее мы рассказывали о загадке для тех, кто любит кошек – нужно найти хвостатого любимца в комнате. Коты умеют очень хорошо прятаться, поэтому не стоит рассчитывать, что эта задача будет легкой.

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