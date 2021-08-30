Спецназ штурмовал COVID-госпиталь, где больные устраивали оргии и нарковечеринки

Тайский спецназ / Tripsecrets

В Таиланде пациенты полевого госпиталя для больных коронавирусом COVID-19 устраивали секс-оргии и наркотические вечеринки. К ним наведалась с рейдом полиция. Об этом сообщает портал The Nation Thailand.

Как сообщается, в полицию пожаловался персонал больницы в провинции Самут Пракан. Они заявили о стычках между пациентами. В итоге к операции пришлось привлекать бойцов военного подразделения ISOC.

В результате правоохранители конфисковали у пациентов сигареты. При этом записи с камер наблюдения показали, что часть пациентов принимала наркотики и занималась групповым сексом, однако личности нарушителей не были установлены.

К слову, на данный момент в Таиланде за время пандемии было обнаружено более миллиона случаев коронавируса COVID-19. Десять тысяч человек скончались от последствий болезни. В середине месяца в Таиланде произошел пик заболеваний (за сутки фиксировались более 20 тысяч случаев).

Читайте такжеРаб Божий: священник устроил БДСМ-оргию на алтаре

Реклама

Напомним, ранее На острове Тайвань 29-летний монах Кай Хун, руководитель "Ассоциацию молодых буддистов", был задержан полицейскими после обыска в храме Чунфо.

Согласно обнародованным данным, полицейские обнаружили в комнате монаха 19 граммов амфетамина, курительные трубки и бутылка, наполненная смазкой для анального секса, запасы презервативов и афродизиаки, анальные релаксанты и два диска с порнороликами, в который Кай Хун занимается сексом с мужчинами.