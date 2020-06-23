Стоит ли платить за поврежденный товар в супермаркете - расследование Тайного Агента

Что делать с поврежденным товаром в магазине / Pixabay

Ведущая Нового канала рассказала о провокации для сотрудников маркета, целью которой была проверка выполнения действующего законодательства Украины.

Случайно повредить товар, который лежал ненадлежащим образом в супермаркете, может любой желающий. Журналистка проекта Тайный агент, что снимает Новый канал, Елена Зборовская вместе с адвокатом Юрием Белоусом узнала, как действовать в такой неприятной ситуации.

"Мы совершили провокацию для работников супермаркета. Чтобы проверить, будут ли они требовать оплатить средства за испорченный товар. Во время эксперимента наш актер Богдан ненароком разбил три бутылки вина, которые стояли на полке", – рассказывает агент.

Закон Украины "О защите прав потребителей" в таких ситуациях защищает потребителя."

Закон Украины "О защите прав потребителей" в таких ситуациях защищает потребителя. Согласно ч. 2 ст. 17 запрещается принуждать покупателя приобрести продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Однако потребителю необходимо доказать, что он разбил/испортил товар случайно. В этом может помочь запись с камеры видео-наблюдения.

Поврежденный товар в маркете / Прес-служба

"К счастью, у Богдана были свидетели. Они подтвердили, что парень случайно задел бутылки. Ведь полки не были защищены специальными бортиками. Поэтому ему не пришлось за них платить", – рассказывает Елена.

В случае, когда после всех аргументов покупателя продолжают заставлять платить за товар и отказываются составлять акт и фиксировать ситуацию на месте, он должен вызвать полицию.

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