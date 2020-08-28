"Текла от мужчин в форме": коп устраивал свидания с сексом в служебном авто и попался

Мужчина полностью воспринял лозунг: "Полиция с народом" и, на свою беду, очень сблизился с представительницей населения.
В английском графстве Уилтшир констебля уволили из полиции за секс в служебном авто.
Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
В 2019 году 42-летний сотрудник уилтширской полиции Энди Росс (Andy Ross) на сайте знакомств начать общаться с женщиной, которой "нравились мужчины в форме". Он прислал ей свою фотографию в полицейском мундире и договорился о встрече.
На свидании констебль увез женщину в уединенное место. А затем занялись сексом в полицейской машине. Перед расставанием Росс попросил женщину ‒ если кто-то спросит, почему она уезжала с полицейским, то всем нужно говорить ‒ мол, он помогал ей искать собаку.
Через два месяца констебль снова встретился с этой девушкой и занялся сексом. Они провели в полицейском автомобиле десять минут, после чего Росс подвез ее до дому. На этот раз Росс предложил ей говорить соседям ‒ мол, ездила давать свидетельские показания.
Когда о секс-похождениях констебля узнали в полиции, то мужчину обвинили в дискредитации правоохранительных органов и поведении, которое подрывает авторитет полицейских среди населения. После служебного расследования Росс был уволен.
Напомним, ранее в пригороде города Детройт (штат Мичиган) пара была оштрафована за секс в автомобиле – причем припаркованном прямо на стоянке возле полицейского участка.