"Текла от мужчин в форме": коп устраивал свидания с сексом в служебном авто и попался

Коп устраивал свидания с сексом в служебном авто / American Police Beat

В английском графстве Уилтшир констебля уволили из полиции за секс в служебном авто.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

В 2019 году 42-летний сотрудник уилтширской полиции Энди Росс (Andy Ross) на сайте знакомств начать общаться с женщиной, которой "нравились мужчины в форме". Он прислал ей свою фотографию в полицейском мундире и договорился о встрече.

На свидании констебль увез женщину в уединенное место. А затем занялись сексом в полицейской машине. Перед расставанием Росс попросил женщину ‒ если кто-то спросит, почему она уезжала с полицейским, то всем нужно говорить ‒ мол, он помогал ей искать собаку.

Через два месяца констебль снова встретился с этой девушкой и занялся сексом. Они провели в полицейском автомобиле десять минут, после чего Росс подвез ее до дому. На этот раз Росс предложил ей говорить соседям ‒ мол, ездила давать свидетельские показания.

Когда о секс-похождениях констебля узнали в полиции, то мужчину обвинили в дискредитации правоохранительных органов и поведении, которое подрывает авторитет полицейских среди населения. После служебного расследования Росс был уволен.

Напомним, ранее в пригороде города Детройт (штат Мичиган) пара была оштрафована за секс в автомобиле – причем припаркованном прямо на стоянке возле полицейского участка.