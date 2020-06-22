Пять причин сделать тест на беременность

Большинство тестов эффективны на 99 процентов, если они взяты после задержки менструации / journal.matras-strong.ru/

Даже при использовании самых эффективных методов контроля рождаемости всегда есть вероятность ошибки. В конце концов, для оплодотворения яйцеклетки требуется всего один сперматозоид. Узнать, произошло ли это или нет, очень просто, достаточно купить безрецептурный тест на беременность.

Такие тесты на беременность обычно проверяют мочу на гормон хорионический гонадотропин (ХГЧ). ХГЧ присутствует только в том случае, если вы беременны. Гормон высвобождается только в том случае, если оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется за пределами матки или к слизистой оболочке матки.

Существуют разные способы сбора мочи для теста. В зависимости от выбранного теста вам может потребоваться:

Собрать свою мочу в емкость и окунуть тестовую палочку в мочу;

Собрать мочу в емкость и использовать пипетку, чтобы переместить небольшое количество жидкости в специальный контейнер;

Поместить тестирующую палочку в область ожидаемого потока мочи, чтобы она "поймала" вашу мочу на лету;

Большинство тестов эффективны на 99 процентов, если они взяты после задержки менструации. Самое приятное, что вы можете сделать тест в уединении вашего собственного дома. Просто откройте тест, следуйте инструкциям и дождитесь рекомендуемого количества времени для просмотра результатов.

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По истечении рекомендованного времени ожидания результаты теста будут отображаться одним из следующих способов:

Изменение цвета

Линия

Символ, такой как плюс или минус

Слова "беременна" или "не беременна".

Как скоро нужно делать тест на беременность?

Вам следует подождать, чтобы сдать тест на беременность около недели после первого дня задержки, чтобы получить наиболее точный результат.

Если вы не хотите ждать, будет ли задержка, вам следует подождать не менее одной-двух недель после секса. Если вы беременны, вашему организму нужно время, чтобы выработать определяемые уровни ХГЧ. Обычно это занимает от 7 до 12 дней после успешной имплантации яйца.

Вы можете получить неточный результат, если тест сделан слишком рано.

Вот некоторые признаки того, что вы должны пройти тест на беременность.

1.Задержка

Одним из первых и наиболее достоверных признаков беременности является задержка месячных. Если вы не отслеживаете свой цикл внимательно, может быть трудно определить, есть задержка или нет. Иногда из-за стресса, диеты, физических упражнений или определенных заболеваний, месячные могут задержаться.

Также обратите внимание на выделения, если вы подозреваете беременность. В первые недели, когда яйцеклетка глубже проникает в слизистую оболочку матки во время имплантации, возникает легкое кровотечение или появление пятен. Обратите внимание на разницу в цвете, текстуре или количестве крови.

Обратитесь к врачу, если у вас кровотечение и положительный тест на беременность.

2. У вас спазмы

Имплантация также может вызывать чувство, похожее на менструальные спазмы. Скорее всего, это будет дискомфорт и покалывание.

3. Болит грудь

По мере того, как ваша беременность вырабатывает все больше и больше эстрогена и прогестерона, эти гормоны начинают вносить изменения в ваше тело, чтобы поддержать рост ребенка.

Ваша грудь может быть очень чувствительной и выглядеть больше из-за увеличенного кровотока. Ваши соски могут болеть, а вены могут выглядеть темнее под кожей.

Поскольку многие женщины также испытывают дискомфорт в груди в дни, предшествующие их менструации, этот симптом не всегда свидетельствует о беременности.

4. Вы чувствуете себя по-другому

Наряду с судорогами и болью в груди, ранняя беременность может вызвать:

Тошноту

Отвращение к еде

Истощение

Частое мочеиспускание

По прошествии нескольких недель эти симптомы могут усилиться до того, как уровень ХГЧ выровняется в конце первого триместра. Вы знаете себя, поэтому обратите внимание на свое тело. Любые необычные физические симптомы могут побудить вас пройти тест на беременность.

5. Провал контрацепции

Противозачаточные таблетки, презервативы и другие виды противозачаточных средств не обеспечивают 100-процентную защиту от беременности. Другими словами, всегда есть небольшая вероятность беременности, независимо от того, насколько вы осторожны.

Несмотря на ваши предпочтения в отношении контроля над рождаемостью, попробуйте пройти тест, если у вас есть какие-либо из перечисленных нами признаков.

Человеческая ошибка или дефекты могут также привести к незапланированной беременности. Противозачаточные таблетки трудно запомнить принимать каждый день. В соответствии с планом планирования семьи, 9 из каждых 100 женщин, принимающих таблетки, забеременеют, если они не примут его в соответствии с указаниями.

Презервативы могут порваться или использоваться неправильно. В соответствии с планом планирования семьи, почти 18 из каждых 100 женщин, использующих презервативы для контрацепции, беременеют каждый год.

Если вы беспокоитесь о контрацепции, спросите своего врача об альтернативных методах контрацепции, таких как внутриматочная спираль (ВМС).