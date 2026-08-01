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Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке обезьянки за 18 с

Виталий Кирсанов
1 августа 2026, 04:00
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задачи на поиск отличий считаются одним из самых эффективных способов тренировки мозга. Они помогают развивать внимательность, память, концентрацию и способность замечать даже самые незначительные детали.

На этот раз любителям головоломок предлагают проверить свою наблюдательность с помощью изображения обезьянки. На первый взгляд две картинки выглядят совершенно одинаковыми, однако между ними спрятаны пять отличий, пишет Jagranjosh.

Задача кажется простой лишь сначала. Чтобы успешно справиться с испытанием, необходимо внимательно рассмотреть каждый элемент изображения и найти все различия всего за 18 секунд.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Отличия могут скрываться где угодно: в цвете отдельных деталей, их форме или расположении. Именно поэтому важно сохранять максимальную концентрацию и не упускать из виду даже мелкие элементы.

Подобные визуальные тесты пользуются популярностью не только как развлечение. Они позволяют оценить скорость восприятия информации, уровень внимательности и способность быстро анализировать увиденное.

Удалось обнаружить все пять отличий за отведенное время?

Если же найти все различия не получилось, не переживайте - правильное решение можно посмотреть ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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