Только гении рассмотрят слово: оптическая иллюзия, которая проверит IQ менее чем за минуту

У вас есть лишь 13 секунд, чтобы справиться с головоломкой, но сможете ли вы?

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Оптическая иллюзия проверит вашу смекалку / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Vert Dider), Fresherslive

Оптические иллюзии и головоломки - это увлекательный способ проверить свои умственные способности, посмотреть, как быстро вы сможете увидеть все изображение целиком и найти необходимые детали.

В последней оптической иллюзии, пишет Mirror, людям предлагается найти слово "Sweat" менее чем за 13 секунд, и если вам это удастся, значит, у вас глаза как у ястреба. Задача усложняется тем, что это слово окружено очень похожим - "Sweet".

Оптическая иллюзия / Фото: Fresherslive

Помните, у вас есть всего 13 секунд, чтобы найти ответ до истечения времени. Также не забудьте, что вы ищете слово "Sweat".

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Если же вы не смогли найти его за 13 секунд, попробуйте еще раз. Ниже публикуем ответ на головоломку.

Ответ, оптическая иллюзия / Фото: Fresherslive

Напомним, Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

Также предлогаем найти куклу-сову за 15 секунд среди спрятанных предметов. За такой короткий промежуток времени решить головоломку могут лишь самые внимательные.

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