Только самые внимательные найдут "Оскар" среди десятков слов: невероятная оптическая иллюзия

Среди большого количества неправильно написанных слов можно потеряться. Удастся ли вам отыскать единственное правильное слово?

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Нужно найти слово OSCAR среди слов OSCOR/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии позволяют натренировать свою внимательность так, чтобы замечать вокруг такие детали, на которые раньше мы даже внимания не обращали. Но такие навыки можно получить, лишь если регулярно выделять время на разгадывание подобных загадок. В следующей оптической иллюзии нужно найти слово "Оскар", которое написано на английском языке среди большого количества других слов.

На загадку дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Готовы ли вы побороться со временем и проверить свою внимательность?

На картинке мы видим большое количество слов OSCOR, и где-то среди них есть только одно слово, которое написано правильно – OSCAR. Отыскать его будет непросто, ведь оно не только затерялось среди "толпы" других слов, но и написано, как и все остальные, вверх ногами.

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Если вам хочется проверить свою наблюдательность, тогда берите таймер или секундомер для засечения времени – и вперед.

Попробуйте сперва окинуть взглядом всю картинку сразу – вдруг вам повезет и вы заметите потерянное слово сразу. Если такой трюк не дал результата, тогда будет удобно проглядывать глазами каждый столбик со словами. Но не забывайте, что стоит также следить за временем.

Нужно найти слово OSCAR среди слов OSCOR/ fresherslive

Если вдруг всё выйдет из-под контроля и выделенное на задание время завершится раньше, чем вы найдете правильный ответ, не расстраивайтесь. Просто продолжайте поиски и проверьте, сколько времени вы потратите.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Найти слово "Оскар" непросто/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти ножницы на картинке за 10 секунд. Многие мелкие детали будут отвлекать внимание и мешать сосредоточиться на основной задаче.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти грабителя на картинке за 15 секунд. Грабитель хорошо спрятался на улице мегаполиса. Очень много деталей будут отвлекать от его поиска.

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