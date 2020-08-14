Тупик в отношениях: психотерапевт рассказала, что делать

Постарайтесь объяснить партнеру, почему вы пытаетесь защищаться. / Pixabay

Когда кажется, что вы и ваш партнер не можете прийти к согласию по определенной теме, будь то домашние обязанности или воспитание детей, это может стать продолжительным предметом раздора в ваших отношениях.

По словам известного терапевта Эстер Перель, эти тупиковые отношения трудно разрешить, потому что пары неправильно понимают корень проблемы.

В недавней прямой трансляции на YouTube Перель предложила несколько советов о том, как прийти к пониманию, а не защищаться, чтобы помочь парам разорвать петлю бесконечного спора.

Признайте, что противостояние в отношениях проистекает из чувства уязвимости.

По словам Перель, зачастую разногласия выявляют уязвимость партнеров, и это может заставить их реагировать на оборонительные действия, что делает решение проблемы практически невозможным.

"В тупике встречаются прошлое и настоящее", - говорит Перель.

Она привела пример пары, которая не может договориться о том, кто какие обязанности выполняет, и постоянно спрашивает другого партнера: "Почему это моя работа?"

"Когда вы говорите о домашней работе, за доли секунды посуда, стирка, глажка, что бы это ни было, становится символом жертовности, всего того, что я делал для вас за эти годы, или всего то, что ты никогда не делал для меня за эти годы", - сказал Перель.

Она также сказала, что эти противоречия в отношениях могут возникать из-за того, что партнеры чувствовали себя недооцененными в детстве или в предыдущих отношениях.

Чтобы разорвать петлю, сосредоточьтесь на том, почему ваш партнер чувствует себя защищающимся, а не на том, что объективно правильно.По словам Переля, чтобы прекратить повторяющиеся споры о работе по дому, воспитании детей или составлении бюджета, оба партнера должны приложить усилия, чтобы понять уязвимости друг друга и то, как они относятся к обсуждаемой теме.

Она сказала, что один из способов сделать противостояние менее интенсивным и более продуктивным - это помнить, что нет "правильной" или "неправильной" стороны.

Как только вы и ваш партнер поймете, что ваша цель - понять, из чего исходит другой человек, а не доказать, что вы правы, "это полностью изменит общение", - сказал Перель.

Постарайтесь объяснить партнеру, почему вы пытаетесь защищаться. Если вы замечаете, что злитесь или расстраиваетесь из-за какой-то конкретной проблемы, подумайте о том, почему вы чувствуете себя таким атакованным в этом конкретном сценарии, и донесите это своему партнеру.

Например, если ваш партнер игнорирует ваши просьбы о помощи со стиркой, вы можете объяснить, что эта ситуация заставила вас чувствовать себя одинокой и напомнила вам о случаях в предыдущих отношениях, когда вы чувствовали себя недооцененными.