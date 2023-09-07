Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

Ждете рождения ребенка? Очень важно в период беременности следить за собственным здоровьем, чтобы не повредить плод.

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Многие интересуются, почему нельзя лежать при беременности / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Контроль за самочувствием важен в любой период женщины, но особо соблюдать здоровый образ жизни необходимо во время беременности. Ведь тогда вы не только заботитесь о себе, но и ответственны за жизнь ребенка. Главред рассказывает, что ни в коем случае нельзя делать при беременности.

Обычно будущим мамам рекомендуют не употреблять алкоголь и забыть о курении. Это дельные советы, так как вредные вещества могут сказаться на развитии плода и даже вызвать редкие заболевания. Но не только они могут повлиять на организм ребенка.

Что самое опасное при беременности - вещи, которые навредят ребенку

Употребление алкоголя и курение . Это может призвести к развитию у младенца синдрома "алкогольного плода", а токсические химические вещества могут увеличить риск неврологических и физических проблем.

. Это может призвести к развитию у младенца синдрома "алкогольного плода", а токсические химические вещества могут увеличить риск неврологических и физических проблем. Незащищенные половые отношения . Сексуальные контакты без презервативов и противозачаточных средств могут привести к заражению будущей матери венерическими болезнями, что обязательно скажется на развитии плода.

. Сексуальные контакты без презервативов и противозачаточных средств могут привести к заражению будущей матери венерическими болезнями, что обязательно скажется на развитии плода. Нездоровое питание. Будущей маме необходимы витамины. Употребление чипсов, газировки или другой вредной еды могут привести даже к выкидышу.

Будущей маме необходимы витамины. Употребление чипсов, газировки или другой вредной еды могут привести даже к выкидышу. Самолечение . Некоторые лекарства агрессивны по отношению к плоду. В таких случаях обязательно консультируйтесь с врачем.

. Некоторые лекарства агрессивны по отношению к плоду. В таких случаях обязательно консультируйтесь с врачем. Стресс и депрессия. Излишнее нервное напряжение может повлиять на здоровье новорожденного. Вот почему нельзя нервничать и плакать во время беременности.

Излишнее нервное напряжение может повлиять на здоровье новорожденного. Вот почему нельзя нервничать и плакать во время беременности. Физические нагрузки. Любые тренировки необходимо согласовывать с тренером и врачем.

Любые тренировки необходимо согласовывать с тренером и врачем. Сауны и бани. Перегревание может повредить плод.

Это общие предостережения. За дополнительными рекомендациями лучше обращаться к своему врачу.

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Узнавайте, почему нельзя поднимать руки вверх во время беременности / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Что обязательно нужно беременным - советы врача

Во время беременности очень важно следить за своим здоровьем и хорошо заботиться о себе и развивающемся плоде. Вот некоторые важные моменты и рекомендации, которые беременные женщины должны учитывать:

Регулярно посещать врача.

Употреблять богатые на витамины продукты.

Не забывать отдыхать и заниматься с тренером.

Избегать опасных сред и мест, не контактировать с токсическими веществами.

Как нельзя сидеть во время беременности - выбираем правильную позу

Отдельно стоит отметить, что молодым мамам советуют выбирать правильные позы лежа.

Во время беременности растущая матка может оказывать давление на вены ног. Когда женщина лежит на животе, это может привести к снижению кровоснабжения и кислорода для плода и вызвать дискомфорт.

Вместо этого рекомендуется боковое положение тела, особенно на левом боку. Это помогает улучшить кровообращение и обеспечить оптимальное поступление крови и кислорода к плоду.

Полезно заранее подготовиться к родам - проконсультироваться с врачем, составить план родов, узнавать больше из книг и проводить больше времени с партнером и близкими.

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