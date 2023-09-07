УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

Яна Ставская
7 сентября 2023, 04:37
5
Ждете рождения ребенка? Очень важно в период беременности следить за собственным здоровьем, чтобы не повредить плод.
беременность, вагітність
Многие интересуются, почему нельзя лежать при беременности / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Контроль за самочувствием важен в любой период женщины, но особо соблюдать здоровый образ жизни необходимо во время беременности. Ведь тогда вы не только заботитесь о себе, но и ответственны за жизнь ребенка. Главред рассказывает, что ни в коем случае нельзя делать при беременности.

Обычно будущим мамам рекомендуют не употреблять алкоголь и забыть о курении. Это дельные советы, так как вредные вещества могут сказаться на развитии плода и даже вызвать редкие заболевания. Но не только они могут повлиять на организм ребенка.

Что самое опасное при беременности - вещи, которые навредят ребенку

  • Употребление алкоголя и курение. Это может призвести к развитию у младенца синдрома "алкогольного плода", а токсические химические вещества могут увеличить риск неврологических и физических проблем.
  • Незащищенные половые отношения. Сексуальные контакты без презервативов и противозачаточных средств могут привести к заражению будущей матери венерическими болезнями, что обязательно скажется на развитии плода.
  • Нездоровое питание. Будущей маме необходимы витамины. Употребление чипсов, газировки или другой вредной еды могут привести даже к выкидышу.
  • Самолечение. Некоторые лекарства агрессивны по отношению к плоду. В таких случаях обязательно консультируйтесь с врачем.
  • Стресс и депрессия. Излишнее нервное напряжение может повлиять на здоровье новорожденного. Вот почему нельзя нервничать и плакать во время беременности.
  • Физические нагрузки. Любые тренировки необходимо согласовывать с тренером и врачем.
  • Сауны и бани. Перегревание может повредить плод.

Это общие предостережения. За дополнительными рекомендациями лучше обращаться к своему врачу.

видео дня

беременная женщина, ребенок
Узнавайте, почему нельзя поднимать руки вверх во время беременности / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Что обязательно нужно беременным - советы врача

Во время беременности очень важно следить за своим здоровьем и хорошо заботиться о себе и развивающемся плоде. Вот некоторые важные моменты и рекомендации, которые беременные женщины должны учитывать:

  • Регулярно посещать врача.
  • Употреблять богатые на витамины продукты.
  • Не забывать отдыхать и заниматься с тренером.
  • Избегать опасных сред и мест, не контактировать с токсическими веществами.

Как нельзя сидеть во время беременности - выбираем правильную позу

Отдельно стоит отметить, что молодым мамам советуют выбирать правильные позы лежа.

Во время беременности растущая матка может оказывать давление на вены ног. Когда женщина лежит на животе, это может привести к снижению кровоснабжения и кислорода для плода и вызвать дискомфорт.

Вместо этого рекомендуется боковое положение тела, особенно на левом боку. Это помогает улучшить кровообращение и обеспечить оптимальное поступление крови и кислорода к плоду.

Полезно заранее подготовиться к родам - проконсультироваться с врачем, составить план родов, узнавать больше из книг и проводить больше времени с партнером и близкими.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
беременность здоровье психолог семейный врач
Реклама

Главное за день

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

00:15 Украина
Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

22:41 Мир
Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:37

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

03:55

Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

03:20

Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

02:40

Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

02:12

Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
00:21

Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

00:15

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

06 сентября, среда
23:51

Чем можно заразиться в общественных местах: что нужно знать каждому

22:41

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

Реклама
22:18

Санса Старк вновь на коне: Софи Тернер подтвердила свой развод

22:14

Украину накрыла почти 7-бальная буря: когда закончится геомагнитный шторм

22:07

Какая на самом деле ситуация в России с ракетами: у Буданова раскрыли детали

21:58

"Враги жалеть не будут!": Соловьев задрожал из-за передачи Украине Taurus и F-16Видео

21:48

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:23

Популярная французская актриса призналась, что в детстве стала жертвой инцеста

21:19

Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

20:54

"Смените фамилию на Бессовестный": Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

20:53

Отношения на грани разрыва: мужчина вас не любит, если делает три вещи

20:46

Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки

19:52

Как расстаться с хламом: простые способы, которые ошеломят своим результатом

Реклама
19:46

Освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина - эксперт

19:44

Три способа решить вопрос зерна в Украинемнение

19:23

ВСУ "дали по зубам" кадыровцам под Бахмутом, имеют успехи возле Клещиевки

19:10

В двух областях Украины будет дождь: в каких регионах будет холоднее всего

18:58

Константин Войтенко угрожает экс-жене, которая обвинила его в домашнем насилии

18:32

Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко

18:08

Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ: что сказал

17:56

Душа разгневается: 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека

17:56

Пэрис Хилтон показала лицо семимесячного сына

17:20

Повстанцы РФ "покрошили" ФСБшников: детали нового рейда бойцов РДК в РФВидео

17:18

Почему исчезают надписи на чеках: рабочий способ восстановить информацию

17:15

"Зима покажет, кто и где налажал": Лана Зеркаль рассказала, как сильно восстановлены электросети

16:50

Где должен стоять стол по феншую: заработок и продуктивность будут обеспечены

16:44

"Не стоит яйца": Панин обвинил роспропагандистов во лжи и объяснил, что случилось в Эстонии

16:38

Церковный праздник 7 сентября: что нельзя делать на апостола Варфоломея

16:26

Что означает приезд Блинкена: американский политолог ответил, ждать ли Украине ATACMSВидео

16:14

Что съесть 8 сентября, чтобы излечиться от болезней: старые приметы

15:37

РФ атаковала ракетой рынок в Константиновке: все подробности кровавого удараФотоВидео

15:36

"Россия от этого не откажется": в ГУР предупредили, чего ждать от обстрелов РФ осенью

15:33

Пережил плен и пытки "ДНР": умер известный религиовед Игорь Козловский

Реклама
15:25

Уткин - точно погиб, Пригожин - под вопросом: в ГУР оценили гибель главарей "Вагнера"

15:01

Много ли украинцев рискуют лишиться пенсии: чиновники пояснили, кто под угрозой

14:56

Чем стирать безопасно: порошок для стирки - главный враг стиральной машины

14:53

Как убрать запах в стиральной машине: 2 крутых лайфхака

14:53

Что такое трипофобия простыми словами и как можно заболеть

14:50

Виталий Козловский похвастался приготовлением аппетитного обеда на фронте

14:43

Украина вбивает клин в оборону РФ: ВСУ нацелились на новый город на юге – NYT

14:39

Камалия рассказала, какой подарок они с мужем-миллионером сделали своим дочкам на 10 лет

14:34

Врезался пьяный водитель: на Кировоградщине в жутком ДТП погиб военный с дочерью

14:26

Блогерша, которая назвала ВСУ "мясом", надела парик и оправдалась за свои слова

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять