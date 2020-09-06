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Ученые назвали возраст, когда все люди становятся несчастными

6 сентября 2020, 13:57

По мнению исследователей, это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

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Ученые назвали несчастливый возраст / daryabaran.blogfa.com

Несмотря на личные успехи и поражения, в определенном возрасте люди испытывают похожие чувства. В частности, исследователи из Дартмутского колледжа совместно с Национальным бюро экономических исследований в США установили самый несчастливый возраст для людей. Оказалось, что это 47-48 лет – именно в этот период все люди на Земле ощущают себя несчастными.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые опубликованы на сайте бюро.

По информации, ученые опросили людей разных возрастов из 132 стран, попросив оценить их свой уровень удовлетворенности жизнью.

Как оказалось, самый счастливый период в жизни приходится на 18–20 лет, потом ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47—48 лет.

Ученые подчеркнули, что в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся - в 48 лет и два месяца.

А вот в КНР и Мексике самый несчастливый возраст — это 43 года.

Ученые также обратили внимание на то, что состояние уныния и ощущения себя несчастным длится до 60 лет, после чего ситуация начинает улучшаться, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.

По мнению исследователей, это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

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