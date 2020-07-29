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Ученые узнали, какой процесс усиливает чувство счастья

29 июля 2020, 21:50

В настоящее время это актуальная проблема для большего числа людей.

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В настоящее время это актуальная проблема для большего числа людей/Pixabay

Наслаждение краткосрочными приятными занятиями, которые не приводят к достижению долгосрочных целей, способствуют счастливой жизни.

Об этом сообщается в новом исследовании Цюрихского университета и Университет Радбауда в Нидерландах. Таким образом, исследователи настаивают на большей оценке гедонизма в психологии, сообщает Science Daily.

Время от времени мы все ставим перед собой долгосрочные цели, такие как, наконец, придти в форму, есть меньше сахара или изучать иностранный язык. Исследования посвятили много времени выяснению того, как можно достичь этих целей более эффективно. Преобладающее мнение состоит в том, что самоконтроль помогает расставлять приоритеты над долгосрочными целями, а не сиюминутным удовольствием, и что, если вы хорошо владеете собой, это обычно приводит к более счастливой и успешной жизни.

"Настало время переосмыслить", - говорит Катарина Бернекер, исследователь в области мотивационной психологии в Цюрихском университете. "Конечно, самоконтроль важен, но исследования саморегуляции должны уделять столько же внимания гедонизму или краткосрочному удовольствию", - добавляет она.

Это потому, что новое исследование Бернекера показывает, что способность людей испытывать удовольствие или наслаждение способствует, по меньшей мере, в такой же степени счастливой и удовлетворенной жизни, как и успешное самообладание.

Бернекер и ее коллега Даниэла Беккер из Университета Радбуда разработали вопросник для оценки способности респондентов к гедонизму, то есть их способности сосредоточиться на своих насущных потребностях, а также получать удовольствие от краткосрочных удовольствий. Они использовали анкету, чтобы выяснить, различаются ли люди по своей способности преследовать гедонистические цели в различных контекстах, и связана ли эта способность с благополучием.

Они обнаружили, что некоторые люди отвлекаются навязчивыми мыслями в моменты расслабления или удовольствия, думая о действиях или задачах, которые они должны делать вместо этого.

"Например, лежа на диване, вы можете думать о спорте, которым вы не занимаетесь, - говорит специалист. "Эти мысли о противоречивых долгосрочных целях подрывают насущную необходимость расслабиться", - полагает эксперт.

С другой стороны, люди, которые могут в полной мере наслаждаться собой в таких ситуациях, как правило, имеют более высокое чувство благополучия в целом, а не только в краткосрочной перспективе, и менее подвержены депрессии и тревоге, среди прочего.

Больше не всегда лучше

"Преследование гедонистических и долгосрочных целей не должно противоречить друг другу", - говорит Бернекер. "Наше исследование показывает, что оба они важны и могут дополнять друг друга в достижении благополучия и хорошего здоровья. Важно найти правильный баланс в повседневной жизни", - отмечает она.

"Всегда считалось, что гедонизм, в отличие от самоконтроля, является более легким вариантом", - говорит Бернекер. По ее словам, на самом деле наслаждаться своим гедонистическим выбором не так просто для всех из-за этих отвлекающих мыслей.

Сознательное планирование

В настоящее время это актуальная проблема для большего числа людей, работающих дома, поскольку среда, в которой они обычно отдыхают, внезапно ассоциируется с работой.

Итак, что вы можете сделать, чтобы больше наслаждаться временем отдыха? Исследователи подозревают, что сознательное планирование и установление ограничений на периоды удовольствия могут помочь более четко отделить их от других видов деятельности, позволяя удовольствию проходить более спокойно.

удовольствие здоровье
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