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Удивительная оптическая иллюзия: нужно найти число 780 за 10 секунд

Алёна Воронина
4 октября 2023, 06:55
Большое количество чисел на картинке сможет запутать любого, поэтому справиться с задачей так быстро смогут лишь единицы.
Оптическая иллюстрация, девушка
Нужно найти число 780 за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Разные головоломки и оптические иллюзии развивают сообразительность и внимательность. Это своего рода тренировка для мозга так же, как спорт тренирует тело. Для того, чтобы держать свой мозг в тонусе, достаточно будет уделять таким загадкам хотя бы чуточку времени каждый день. Следующая оптическая иллюзия способна запутать кого угодно, ведь нужно будет найти число 780 среди большого количества чисел 708.

Только самые внимательные смогут выполнить задание всего за 10 секунд. Справиться за такой короткий промежуток времени будет чрезвычайно трудно, пишет fresherslive.

На картинке мы видим много чисел 708. Где-то среди них притаилось отличное число, которое очень хорошо спрятано.

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Попробуйте окинуть глазом сперва всю картинку в целом – вдруг вам удастся сразу заметить число 780. Если такой трюк не удался, стоит просмотреть числа, двигаясь взглядом по столбцам или строкам.

Для того, чтобы следить за временем, стоит использовать таймер или секундомер. Но не стоит расстраиваться, если не удастся разгадать загадку за 10 секунд, ведь это действительно трудно. Дайте себе больше времени и продолжайте поиски.

Оптическая иллюзия
Нужно найти число 780 за 10 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти нужное число, даем небольшую подсказку – внимательно присмотритесь к третьему ряду снизу, ближе к центру строки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Число 780 спряталось в третьей строке снизу/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти бабочку на дереве за 15 секунд. Если вам удастся найти правильный ответ так быстро, то вы попадете в узкий круг самых сообразительных людей.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти козу в горах за 12 секунд. Животное замаскировалось очень хорошо, и заметить его будет сложно. Только люди с гибким мышлением смогут это сделать.

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