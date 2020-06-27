Угнали автомобиль - что делать в первую очередь

Что делать в случае угона авто / Информатор

Ваш автомобиль угнали. Ужасная ситуация, которой опасается каждый владелец автомобиля. Ведь, к сожалению, большинство угнанных машин не возвращаются к своим владельцам. Легко ли украсть автомобиль с охраняемой автостоянки? Ответ находила журналистка программы Тайный агент, который снимает Новый канал, Елена Зборовская вместе с адвокат Юрием Белоусом.

"Мы долго искали в спальном районе столицы автостоянку. Чтобы она была огражденной, с камерами и охранником. Нашли и оставили автомобиль", – рассказывает журналистка.

Въезд на стоянку был контролируемым. Агентша проехала шлагбаум и припарковала машину неподалеку от домика с охраной.Читайте такжеГде в Украине безопасно оставлять автомобиль - советы эксперта

"Удивило, что работник долго думал, сколько я должна заплатить. И, вероятно, наугад назвал цену", – рассказывает Елена.

За несколько часов журналистка проверила, можно угнать с этой стоянки автомобиль. Друг девушки совершил провокацию и имитировал кражу.

Представьте, охранник не отреагировал на сработанную сигнализацию. А еще он спокойно смотрел, как машина с другим водителем выезжала за пределы стоянки.

Что делать, когда автомобиль пропал с охраняемой автостоянки?

1. Сразу позвоните в полицию.

2. Зафиксируйте, что кража произошла именно на этой стоянке.

3. Предъявите квитанцию, ведь ее обязательно должны выдать охранник при въезде.

4. Необходимо, чтобы вам предоставили все видео с камер.

"В соответствии со статьей 950 ГК Украины владелец автостоянки несет ответственность за утрату автомобиля, принятого на хранение", - пояснил адвокат Главреду.

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