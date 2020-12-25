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В Квартале 95 тонко потроллили ФОПов за акцию под Дворцом Украина

25 декабря 2020, 13:27

В Киеве концерт был не только во Дворце Украина, сказал Казанин.

Сопонару и Казанин потроллили ФОПов за акцию у Дворца Украина – ФОПы Украина 2020
Ирина Сопонару и Степан Казанин потроллили ФОПов за акцию у Дворца Украина / Скриншот

В рамках развлекательного проекта Чисто News от студии Квартал 95 юмористы Степан Казанин и Ирина Сопонару в образе ведущих тонко потроллили акцию физлиц-предпринимателей (чаще их называют ФОПами) под стенами киевского Дворца Украина во время съемок Вечернего квартала.

Концерт был и в Дворце Украина, и за его стенами, сказал Казанин, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале Страна.

Потом Сопонару добавила, что некоторые участники акций протеста уже заработали больше, чем им пообещал президент Владимир Зеленский.

Казанин и Сопонару об акции ФОПов во время съемок Вечернего квартала:

Казанин: "Еще одна новость – 22 декабря во время съемок новогоднего концерта Вечернего квартала под зданием Дворца Украина протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и вне его стен".

Сопонару: "Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих – пикеты ФОПов длятся уже несколько дней, и некоторые из них заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский".

Вечерний квартал Степан Казанин ФОП Ирина Сопонару
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