В подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-секса

В России подполковник с женой умер во время БДСМ-секса / studio-50

В подмосковном городе Балашиха нашли мертвые тела отставного подполковника силовых структур и его супруги. Сообщается, что супруги умерли во время БДСМ-сессии после употребления наркотических веществ, пишет Московский комсомолец.

По данным издания, о смерти пары сообщила в полицию их взрослая дочь. В тот день 44-летний отец, который работал в службе безопасности одного из банков, не пришел на работу. Дочь получила звонок от начальника своего отца, пошла домой к родителям и обнаружила их трупы.

Оба лежали на кровати, одетые в подгузники. Причем с гематомами на теле. В квартире оперативники обнаружили в квартире секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства (в том числе препарат виагра и шприцы). Эксперты выяснили, что сперва умерла 45-летняя женщина, а потом ее муж.

Дочь умерших рассказала в полиции, что знала ‒ родители увлекаются БДСМ. Они часто закрывались дома и просили ее заранее привезти им продукты и подгузники. И таким образом могли развлекаться в течение недели.

Сама девушка утверждает ‒ в свое время тоже покинула дом из-за того, что отец применял к ней насилие требовал подчиняться ему.

По данным журналистов, умерший подполковник ранее работал в элитном подразделении спецслужбы и участвовал в одной из военных кампаний в Чечне.

Читайте такжеБДСМ: эксперты развенчали популярные мифы о жестком сексе

Напомним, ранее сообщалось: