В подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-секса

Радиальные игры сексуального характера закончились для офицера с супругой плачевно.
В подмосковном городе Балашиха нашли мертвые тела отставного подполковника силовых структур и его супруги. Сообщается, что супруги умерли во время БДСМ-сессии после употребления наркотических веществ, пишет Московский комсомолец.
По данным издания, о смерти пары сообщила в полицию их взрослая дочь. В тот день 44-летний отец, который работал в службе безопасности одного из банков, не пришел на работу. Дочь получила звонок от начальника своего отца, пошла домой к родителям и обнаружила их трупы.
Оба лежали на кровати, одетые в подгузники. Причем с гематомами на теле. В квартире оперативники обнаружили в квартире секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства (в том числе препарат виагра и шприцы). Эксперты выяснили, что сперва умерла 45-летняя женщина, а потом ее муж.
Дочь умерших рассказала в полиции, что знала ‒ родители увлекаются БДСМ. Они часто закрывались дома и просили ее заранее привезти им продукты и подгузники. И таким образом могли развлекаться в течение недели.
Сама девушка утверждает ‒ в свое время тоже покинула дом из-за того, что отец применял к ней насилие требовал подчиняться ему.
По данным журналистов, умерший подполковник ранее работал в элитном подразделении спецслужбы и участвовал в одной из военных кампаний в Чечне.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В городе Домодедово, что в Подмосковье, жители многоэтажного дома помимо своей воли уже долгое время наблюдают разнузданный БДСМ-секс соседей.
- Причем женщина регулярно устраивала сеансы обнажения на публике и выводила в коридор своего партнера на поводке.