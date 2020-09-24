В РФ космонавт рассказал, что будет делать при встрече с инопланетянами

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков должен будет улететь в составе международного экипажа в космос уже в ближайшее время.
Российские космонавты собираются дружелюбно обращаться и общаться к инопланетянам, если встретят их в космосе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление космонавта Сергея Кудя-Сверчкова.
В октябре он должен отправиться на Международную космическую станцию в составе очередного экипажа. По словам космонавта, он не особо надеется встретить представителей инопланетных цивилизаций.
"Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день", ‒ сказал Кудь-Сверчков.
По его словам, до сих пор никто из космонавтов не встречал никакого внимания в космосе со стороны разумных цивилизаций.
К слову, запуск корабля Союза МС-17 ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября 2020 года. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- В США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.
- На следующий день корабль совершил успешную автоматическую стыковку с Международной космической станцией.