В РФ космонавт рассказал, что будет делать при встрече с инопланетянами

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков / Astronews

Российские космонавты собираются дружелюбно обращаться и общаться к инопланетянам, если встретят их в космосе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление космонавта Сергея Кудя-Сверчкова.

В октябре он должен отправиться на Международную космическую станцию в составе очередного экипажа. По словам космонавта, он не особо надеется встретить представителей инопланетных цивилизаций.

"Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день", ‒ сказал Кудь-Сверчков.

По его словам, до сих пор никто из космонавтов не встречал никакого внимания в космосе со стороны разумных цивилизаций.

К слову, запуск корабля Союза МС-17 ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября 2020 года. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Напомним, ранее Главред сообщал: