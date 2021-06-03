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В Ротттердам в Копенгагене: в Дании журналистка занялась сексом во время репортажа

3 июня 2021, 00:54
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Журналистка Луиза Фишер решила презреть все запреты и занялась сексом прямо на работе - во время репортажа из свингер-клуба для радиостанции.

Журналистка
Журналистка Луиза Фишер / Bild

В Дании журналистка Луиза Фишер занялась сексом в радиоэфире во время интервью с посетителем клуба свингеров. Запись была опубликована в Twitter.

Репортаж записывался в одном из развлекательных заведений в городе Исхой, расположенном рядом с Копенгагеном.

Посетитель клуба рассказал, что заведение возобновило работу относительно недавно, так как до этого в Дании действовали ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Почти сразу после открытия попасть на вечеринку было практически невозможно в силу ажиотажа. Журналистка отметила, что не сразу решилась почувствовать себя свингером, но ради репортажа пошла на данный эксперимент.

"У меня нет возлюбленного, что немного упростило ситуацию. Мама сказала мне, что все это выглядело смешно. Отец похвалил за уверенность в себе и заявил, что это действительно очень круто. Сперва мы просто разговаривали на баре, но потом переместились на большую кровать. Позднее стало жарко не только для оператора, но и для гостей", ‒ рассказала она.

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Напомним, ранее сообщалось:

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секс интим
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