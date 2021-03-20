В Сети появился матерный "крик души" молодежи из "ЛДНР"

Евгения Батрун утверждает, что вся молодежь хочет покинуть "ЛДНР" / vk.com/bensultanim22

В сервисе TikTok появился матерный "крик души" молодежи из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" – видеоролик записала 18-летняя Евгения Батрун.

Девушка в субботу, 20 марта, на своей странице разместила видео, в котором якобы высказала позицию всей молодежи, которая живет в псевдореспубликах.

Видео за четыре часа собрало 820 лайков.

На ролик обратил внимание и разместил в Telegram украинский офицер Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

"Без комментариев...", – отметил защитник нашей страны.

Как девушка описала позицию всей молодежи в "ЛДНР"

"Вся молодежь в "ЛДНР": я хочу съ***ться отсюда, я хочу съ***ться к х*ям, я хочу съ***ться отсюда к х*ям собачьим…".

Евгения Батрун утверждает, что вся молодежь хочет покинуть псевдореспублики / Скриншот

В запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте есть страница Евгении Батрун. В соцсети указано, что девушка живет в захваченном боевиками Донецке.