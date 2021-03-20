В Сети появился матерный "крик души" молодежи из "ЛДНР"

Жительница захваченного боевиками города не пожалела матерных слов, описывая желание молодежи покинуть псевдореспублики.
В сервисе TikTok появился матерный "крик души" молодежи из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" – видеоролик записала 18-летняя Евгения Батрун.
Девушка в субботу, 20 марта, на своей странице разместила видео, в котором якобы высказала позицию всей молодежи, которая живет в псевдореспубликах.
Видео за четыре часа собрало 820 лайков.
На ролик обратил внимание и разместил в Telegram украинский офицер Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).
"Без комментариев...", – отметил защитник нашей страны.
Как девушка описала позицию всей молодежи в "ЛДНР"
"Вся молодежь в "ЛДНР": я хочу съ***ться отсюда, я хочу съ***ться к х*ям, я хочу съ***ться отсюда к х*ям собачьим…".
В запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте есть страница Евгении Батрун. В соцсети указано, что девушка живет в захваченном боевиками Донецке.
Агрессия России на Донбассе
- В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
- В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Автор: Екатерина Присяжнюк