В Таиланде началась акция протеста против блокировки порносайта Pornhub

Местные жители протестуют против решения тайского правительства заблокировать Pornhub.
Во вторник, 3 ноября, в Таиланде прошла массовая акция протеста против блокировки крупнейшего в мире порносайта Pornhub.
Об этом сообщает портал Сhannel News Asia. По словам организаторов акции протеста, блокировка правительством Таиланда сайта Pornhub и других источников порноконтента является несправедливой и лишает человека права выбора.
Акцию протеста против такого решения инициировали после того, как порнографические сайты попали под запрет в Таиланде. Стартовала она 16:00 по времени Бангкока (11:00 по киевскому времени).
В правительстве Таиланда утверждают, что решение было принято в полном соответствии с законодательством о борьбе с преступлениями кибернетического характера и распространяется не только на порнографию, но и на интерактивные азартные игры. Активисты призывают людей, права которых были нарушены этим решением, массово выходить на улицы.
К слову, согласно по данным за минувший год, Таиланд входил в топ-20 стран по количеству пользователей Pornhub.
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Pornhub - что было ранее:
- Руководство Pornhub решило сделать свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса и открыло для всех пользователей бесплатный доступ к платному разделу Pornhub Premium.
- До того в Сети появился свежий рейтинг поисковых запросов в разных странах планеты по категории БДСМ-порно. Согласно свежим данным, запросы из Украины оказались в этом рейтинге на 15-м месте.