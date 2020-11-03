В Таиланде началась акция протеста против блокировки порносайта Pornhub / Flickr

Во вторник, 3 ноября, в Таиланде прошла массовая акция протеста против блокировки крупнейшего в мире порносайта Pornhub.

Об этом сообщает портал Сhannel News Asia. По словам организаторов акции протеста, блокировка правительством Таиланда сайта Pornhub и других источников порноконтента является несправедливой и лишает человека права выбора.

Акцию протеста против такого решения инициировали после того, как порнографические сайты попали под запрет в Таиланде. Стартовала она 16:00 по времени Бангкока (11:00 по киевскому времени).

В правительстве Таиланда утверждают, что решение было принято в полном соответствии с законодательством о борьбе с преступлениями кибернетического характера и распространяется не только на порнографию, но и на интерактивные азартные игры. Активисты призывают людей, права которых были нарушены этим решением, массово выходить на улицы.

К слову, согласно по данным за минувший год, Таиланд входил в топ-20 стран по количеству пользователей Pornhub.

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