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"В жизни бы с вами не встречался": как избавиться от мамы девушки за 1 час

27 августа 2020, 18:46

Пользователей популярного международного портала-имиджборда Reddit раздосадовала история.

Пользователей популярного международного портала-имиджборда Reddit раздосадовала история, опубликованная неким ThrowRAsyb. В своем посте он задает вопрос: "Козел ли я" и приводит соответствующую историю.

По его словам, все случилось во время знакомства с родителями его девушки, которая и так как могла оттягивала это встречу. "Мама моей девушки критиковала ее за все. "Встань прямо, ты испортишь осанку. Нет, не так. Теперь ты ходишь, как мужчина. Еще немного качай бедрами. Неважно, продолжай практиковаться, и ты получишь это. А что ты сделала со своими волосами?". В тоже время ее папа все это время оставался совершенно безразличным, даже не присев к столу вместе с семьей.

Кроме того, во время ланча, мама девушки вслух удивлялась, как же такой красивый парень стал встречаться с ее дочерью. Во время очередной порции критики, мама девушки стала хвастаться своей стряпней и добавила, что если бы у нее был такой парень, она бы готовила для него такую еду каждый день.

"И я сказал: "Честно говоря, я бы не стал встречаться с вами", - делится он и добавляет, что после этой фразы последовала незамедлительная реакция, во время которой мать девушки стала кричать, что он оскорбил ее и пенять на дочь, что та привела в дом человека, который обидел ее. Опубликовав эту историю пользователь спросил у комментаторов, правильно ли он поступил.

"Ты герой, который был нужен этой девушке. Мне 40 и я видел много таких женщин. Нарциссические пчелиные матки, которые должны держать каждого мужчину, невесту на каждой свадьбе и трупы на каждых похоронах под рукой. Не уделяйте ей ни секунды больше вашего времени. Скажите своей девушке, как сильно вы ее любите или как сильно вы заботитесь о ней", - советует пользователь Korlat_Eleint.

"Мама искала повод для сор. И она не остановилась бы, пока не добилась своего", - говорит Zhoenish.

"У них есть дети, поэтому прямо перед ними есть легкая цель для запугивания. Они также не рассматривают детей как отдельные личности, а скорее как продолжение самих себя, которых они считают вправе лепить и раздавливать, как им заблагорассудится. Что-то, чем они могут похвастаться в одну минуту, когда это удобно, а затем сбить, как только никто больше не смотрит. Когда они издеваются над взрослыми, им всегда приходится ожидать ответных действий. Но издеваться над своими детьми? Они беззащитны, они в вашей власти", - анализирует bldwnsbtch.·

отношения
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