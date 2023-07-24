Взрывная головоломка по картинке: нужно найти лишнее число за 15 секунд

Разобраться с этой оптической иллюзией за 15 секунд смогут лишь самые внимательные люди.

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Нужно найти лишнее число за 15 секунд / фото: fresherslive

Оптические иллюзии являются настоящей тренировкой для мозга. Головоломки помогают сконцентрироваться, научиться мыслить нестандартно. Если часто решать такие задачи на логику, то вы заметите, как поменялось ваше восприятие.

Головоломки по картинках помогут вам замечать даже мелочи, которые ранее вам не бросались в глаза.

Мы предлагаем вам разобраться с головоломкой по картинке. Перед вам картинка с числами 85. Однако среди них есть лишь одно лишнее число. Об этом сообщает fresherslive.

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Вам необходимо за 15 секунд найти это число. Обратите внимание на то, что лучше находится в обстановке, где вам никто не будет мешать, ведь справиться с этой задачкой практически невозможно.

Где спряталось лишнее число

Если у вас не получилось найти лишнее число за 15 секунд - не беда, попробуйте снова. В этот раз не ограничивайте себя во времени. Мы дадим вам подсказку, на это картинке спряталось число 83.

Если вы хотите проверить себя и узнать правильный ответ, то сейчас мы раскроем его.

Число 83 спряталось в 13-м ряду.

Нужно найти лишнее число за 15 секунд / фото: fresherslive

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