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"Я - не проститутка": в Британии женщина спит с начальником мужа ради его карьеры

28 декабря 2020, 23:00

По словам женщины, она боится, что супруг (в условиях пандемии COVID-19) может окончательно потерять работу.

Женщина
в Британии женщина спит с начальником мужа ради его карьеры / Pixabay

В Великобритании женщина занимается сексом с 50-летним начальником своего мужа ‒ чтобы того не уволили с работы в пандемию коронавируса.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun. По словам самой женщины, она не чувствует вины и считает, что спасает семью и семейный бюджет в тяжелые времена.

"Нам с мужем за тридцать, у нас трое детей в возрасте 12, девяти и семи лет. Мы оба работаем. Муж трудится усердно, но назвать его креативным нельзя. Когда пару лет назад фирма объявила о реструктуризации, я забеспокоилась, что его могут сократить", ‒ заявил она.

Женщина однажды оставила супруга с детьми дома и пошла в супермаркет. Пробегая мимо здания фирмы, в которой работает муж, она увидела машину его начальника и решила поговорить с ним.

"Я разрыдалась. Умоляла его не увольнять супруга, потому что у нас трое детей. Я сказала, что сделаю все, чтобы помочь мужу сохранить работу. "Сделаете хоть что-нибудь?" – спросил он, выслушав меня. Затем он отодвинул свой стул от стола и повернулся ко мне. Смысл его слов был очевиден", – рассказала она журналистам.

После этого разговора женщина занялась сексом с начальником мужа.

"Я помню, как уезжала, чувствуя облегчение от того, что спасла мужу работу. Честно говоря, я никогда не чувствовала себя виноватой. Жизнь пошла своим чередом".

Британка призналась, что несколько раз занимала к боссу мужа во время пандемии и занималась с ним сексом.

"Многие люди назвали бы меня проституткой. Я же считаю, что делаю все возможное, чтобы защитить свою семью и наши финансы", – заявила она.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В Великобритании полицейский из графства Дорсет (Англия) убил любовницу,
  • 41-летний Тимоти Бремер совершил преступление после того, как узнал, что она рассказала об их сексе его законной супруге.

новости Великобритании секс интим пандемия коронавируса
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