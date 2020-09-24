"Я остаюсь": Ургант затроллил тайную инаугурацию Лукашенко

Подробности инаугурации Лукашенко неизвестны, но из-за дверей была слышна фраза, пошутил ведущий.
Ведущий шоу Вечерний Ургант и актер Иван Ургант затроллил тайную инаугурацию Александра Лукашенко.
Во время шоу Ургант пошутил, что подробности инаугурации Лукашенко неизвестны, просто из-за закрытых дверей прозвучала фраза: "Я остаюсь". Видео c шуткой опубликовано в Twitter-аккаунте Вечерний Ургант.
Телеведущий задался вопросом, а бывает ли вообще тайная инаугурация.
"Тайная инаугурация, это вообще бывает такое? Это когда человек тайно становится президентом страны. У него спрашивают, вы президент? "Ну, я это не афиширую… остальные президенты знают, но так я…", – пошутил Ургант.
Ургант отметил, что на инаугурацию было приглашено немного людей, и они смогли удержать это все в тайне, а в истории с изменой певца Тарзана (Сергей Глушко) было только три человека, и тайна была раскрыта.
"Как проходила инаугурация неизвестно, честно говоря, потому что двери были закрыты, просто из-за дверей прозвучала фраза: "Я остаюсь". И после этого начался концерт…", – сказал ведущий.
- Напомним, в Беларуси после президентских выборов, которые состоялись 9 сентября, начались массовые акции протеста. Люди вышли на протест, поскольку не поверили, что Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом.
- Белорусская оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях. Ряд стран мира не признали выборы в Беларуси 2020.
- Лукашенко сказал, что протесты организовал Запад, и решил остаться у власти. Позже – 23 сентября, в Минске прошла его тайная инаугурация. В частности, США, ряд стран ЕС и Украина не признают Лукашенко легитимным президентом.