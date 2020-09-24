"Я остаюсь": Ургант затроллил тайную инаугурацию Лукашенко

Иван Ургант / Скриншот

Ведущий шоу Вечерний Ургант и актер Иван Ургант затроллил тайную инаугурацию Александра Лукашенко.

Во время шоу Ургант пошутил, что подробности инаугурации Лукашенко неизвестны, просто из-за закрытых дверей прозвучала фраза: "Я остаюсь". Видео c шуткой опубликовано в Twitter-аккаунте Вечерний Ургант.

Телеведущий задался вопросом, а бывает ли вообще тайная инаугурация.

"Тайная инаугурация, это вообще бывает такое? Это когда человек тайно становится президентом страны. У него спрашивают, вы президент? "Ну, я это не афиширую… остальные президенты знают, но так я…", – пошутил Ургант.

Ургант отметил, что на инаугурацию было приглашено немного людей, и они смогли удержать это все в тайне, а в истории с изменой певца Тарзана (Сергей Глушко) было только три человека, и тайна была раскрыта.

"Как проходила инаугурация неизвестно, честно говоря, потому что двери были закрыты, просто из-за дверей прозвучала фраза: "Я остаюсь". И после этого начался концерт…", – сказал ведущий.