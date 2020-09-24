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"Я остаюсь": Ургант затроллил тайную инаугурацию Лукашенко

24 сентября 2020, 14:00

Подробности инаугурации Лукашенко неизвестны, но из-за дверей была слышна фраза, пошутил ведущий.

Ургант
Иван Ургант / Скриншот

Ведущий шоу Вечерний Ургант и актер Иван Ургант затроллил тайную инаугурацию Александра Лукашенко.

Во время шоу Ургант пошутил, что подробности инаугурации Лукашенко неизвестны, просто из-за закрытых дверей прозвучала фраза: "Я остаюсь". Видео c шуткой опубликовано в Twitter-аккаунте Вечерний Ургант.

Телеведущий задался вопросом, а бывает ли вообще тайная инаугурация.

"Тайная инаугурация, это вообще бывает такое? Это когда человек тайно становится президентом страны. У него спрашивают, вы президент? "Ну, я это не афиширую… остальные президенты знают, но так я…", – пошутил Ургант.

Ургант отметил, что на инаугурацию было приглашено немного людей, и они смогли удержать это все в тайне, а в истории с изменой певца Тарзана (Сергей Глушко) было только три человека, и тайна была раскрыта.

"Как проходила инаугурация неизвестно, честно говоря, потому что двери были закрыты, просто из-за дверей прозвучала фраза: "Я остаюсь". И после этого начался концерт…", – сказал ведущий.

  • Напомним, в Беларуси после президентских выборов, которые состоялись 9 сентября, начались массовые акции протеста. Люди вышли на протест, поскольку не поверили, что Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом.
  • Белорусская оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях. Ряд стран мира не признали выборы в Беларуси 2020.
  • Лукашенко сказал, что протесты организовал Запад, и решил остаться у власти. Позже – 23 сентября, в Минске прошла его тайная инаугурация. В частности, США, ряд стран ЕС и Украина не признают Лукашенко легитимным президентом.
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