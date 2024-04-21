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Зачем просеивать муку на самом деле -

Сергей Кущ
21 апреля 2024, 00:05
Просеивание муки перед приготовлением теста — это необходимый шаг, который нежелательно игнорировать.
Зачем просеивать муку
Зачем просеивать муку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Просеивание муки — это один из важных этапов приготовления теста, который часто пропускается или недооценивается. Мы рассмотрим, почему важно просеивать муку перед использованием, какие процессы происходят при этом, а также какие последствия могут возникнуть, если этот шаг будет пропущен.

Зачем муку пропускают через сито?

Просеивание муки через сито имеет несколько целей. Во-первых, это помогает разбивать комки и воздушно насыщать муку, что делает тесто более легким и однородным. Во-вторых, просеивание удаляет инородные частицы и жучков, которые могут попасть в муку в процессе хранения.

Что происходит при просеивании муки?

После этой процедуры мука становится более пушистой и легкой. Комки разбиваются, что способствует равномерному распределению ингредиентов в тесте. Кроме того, просеивание добавляет воздуха в муку. Из-за этого тесто получается нежным и воздушным.

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Что если не просеивать муку?

Если пропустить этот этап, в тесто могут попасть крупные комки муки, что приведет к неравномерному распределению ингредиентов и нежелательным горьким вкусам. Кроме того, в тесто могут попасть инородные частицы, что может повлиять на конечный результат блюда.

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