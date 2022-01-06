"Захотелось мороженого": женщина накрутила платье вместо маски и "засветила" нижнее белье в магазине

Маска / УНИАН

В городе Годой-Крус (Аргентина), женщина разделась до нижнего белья и накрутила на лицо платье вместо защитной медицинской маски ‒ для того, чтобы купить мороженое в магазине. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Таким образом, девушка пыталась обойти карантинные ограничения. На записи камеры наблюдения хорошо видно, как девушка заходит в магазин в белье и завязывает платье на лице.

Хоть видео и без звука, но легко становится понятно, что кассир отказывается продать ей мороженое. И поэтому она с недовольным выражением лица покидает помещение.

Позже стало известно, что вместе с ней было еще одиннадцать друзей. Причем ни один из них не позаботился о наличии защитной маски. Но потом одному парню из компании все же удалось ее приобрести и зайти за сладостями.

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Напомним, ранее курьезный инцидент произошел в США. Мужчина, летевший на самолете из Форт-Лодердейла в Вашингтон, надел на лицо женские красные трусики вместо защитной маски.

В итоге пассажира высадили с самолета, обвинив в нарушении масочного режима.