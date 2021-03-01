Замужняя учительница попалась на сексе с школьником-подростком

Очередная серия бесконечного сериала о сексе в школе - с учительницей-соблазнительницей и учеником, с которым она занималась интимными делами.
В США случилась новая скандальная ситуация, которая напрямую связана с сексуальными отношениями между педагогом и учениками. В штате Алабама арестовали 27-летнюю замужнюю учительницу математики Эштон Алану МакКласки за сексуальный контакт с учеником седьмого класса, сообщает британское издание Daily Mail.
МакКласки предъявили обвинение в сексуальной связи со школьником и запретили с ним общаться. Позднее шериф округа Лодердейл Рик Синглтон выпустил ее под залог в размере 50 тысяч долларов США.
Учительнице грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание. Более того, школьник — член семьи сотрудника офиса шерифа. Поэтому дело учительницы было передано в Бюро расследований штата (SBI) Алабамы из-за конфликта интересов.
Директор школы, где работала МакКласки, заявила, что женщина была отправлена в отпуск сразу после предъявления ей обвинения. Она замужем с 2018 года и ровно столько же преподает в школе.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В штате Миннесота (США) 23-летняя учительница несколько месяцев соблазняла 15-летнего школьника, посылая ему свои интимные фотоснимки и видеоролики.
- В небольшом американском городе Лодай (штат Нью-Джерси), 32-летняя учительница средней школы Стефани Карафа и дочь мэра предстанет перед судом по обвинению в совращении 16-летнего ученика.