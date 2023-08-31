Запутанная загадка для самых внимательных: нужно найти слово "лайм" за 7 секунд

Среди обилия слов "время" на английском языке спряталось всего одно слово "лайм", которое нужно заметить очень быстро.

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Нужно найти слово "лайм" за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, fresherslive

Если вы ищете способ потренировать свою внимательность и "прокачать" мозг, то лучше всего с этим поможет разгадывание различных головоломок и оптических иллюзий. Таким образом можно научиться наблюдательности и приучить себя замечать вокруг больше деталей, чем вы видели раньше.

Следующая оптическая иллюзия заставит ваши глаза разбегаться, ведь нужно будет найти английское слово "lime" (переводится как "лайм") среди большого количества слов "time" (с англ. – "время"), пишет Fresherslive.

Задание нужно выполнить всего за 7 секунд. Это удастся сделать лишь единицам, ведь заметить нужное слово за такой короткий промежуток времени будет очень непросто.

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Придется применить всю свою внимательность, чтобы выполнить эту задачу и не опустить руки. Можно засечь время с помощью секундомера или таймера, так легче будет сориентироваться во временном промежутке.

Но не стоит расстраиваться, если не удается заметить нужное слово так быстро. Если вы не нашли его за 7 секунд, это не беда, просто продолжайте поиски и проверьте, сколько времени вам понадобилось на поиски.

Разгадывание таких загадок можно превратить в интересный формат игры для вас и ваших друзей или родных. Можете собрать друзей на ужин и предложить выполнить такие задания, чтобы проверить, у кого это получится быстрее всего, и затем определить победителя.

Нужно найти слово "лайм" за 7 секунд/ fresherslive

Если вам не удалось найти слово "lime" среди слов "time", даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый верхний угол картинки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Потерянное слово спряталось в правом верхнем углу/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти страшную куклу в заброшенном доме. Ужасающая игрушка спрятана в заброшенном доме и наблюдает из своего тайника. Есть всего 12 секунд, чтобы ее найти.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти "невидимую" бабочку в горах. Бабочка спряталась среди горного пейзажа, который завораживает взгляд. Лишь единицы смогут его найти всего за 9 секунд.

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