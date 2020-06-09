"Боюсь прям на ненормальном уровне": Зеленский назвал главный страх

Зеленский перечислил свои самые жуткие страхи - Зеленский новости / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, чего боится больше всего в своей жизни.

"Боюсь очень за детей. Прям на таком уровне – считаю, не совсем нормальном. Считаю, есть перебор", – признался президент, пишет Украинская правда.

Еще Зеленский рассказал о ночных кошмарах, что снились ему раньше.

"Был как-то длительный период – я не мог преодолеть пропасть. Мне нужно было прыгнуть с одного берега на другой, а там – пропасть. Я все время прыгал, и не долетал… И часто бывало снилось во сне, что задыхался", – рассказал он.

Читайте также"Панический страх": раскрыт интересный факт насчет президентства ПутинаВ приступе откровенности президент заодно признался, что храпит.

Ранее Зеленский назвал любимый алкоголь и поведал, как худеет. Члены президентской семьи пытаются выиграть спор, кто быстрее похудеет на 5 килограмм.

Также Зеленский рассказал, как хотел нарочно заразиться коронавирусом. По его словам, он хотел показать людям: мол, Covid-19 ни в коей мере не является чумой.