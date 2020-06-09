УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Боюсь прям на ненормальном уровне": Зеленский назвал главный страх

9 июня 2020, 15:56

Зеленский также рассказал о своих ночных кошмарах.

Зеленский перечислил свои самые жуткие страхи - Зеленский новости
Зеленский перечислил свои самые жуткие страхи - Зеленский новости / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, чего боится больше всего в своей жизни.

"Боюсь очень за детей. Прям на таком уровне – считаю, не совсем нормальном. Считаю, есть перебор", – признался президент, пишет Украинская правда.

Еще Зеленский рассказал о ночных кошмарах, что снились ему раньше.

"Был как-то длительный период – я не мог преодолеть пропасть. Мне нужно было прыгнуть с одного берега на другой, а там – пропасть. Я все время прыгал, и не долетал… И часто бывало снилось во сне, что задыхался", – рассказал он.

Читайте также"Панический страх": раскрыт интересный факт насчет президентства ПутинаВ приступе откровенности президент заодно признался, что храпит.

Ранее Зеленский назвал любимый алкоголь и поведал, как худеет. Члены президентской семьи пытаются выиграть спор, кто быстрее похудеет на 5 килограмм.

Также Зеленский рассказал, как хотел нарочно заразиться коронавирусом. По его словам, он хотел показать людям: мол, Covid-19 ни в коей мере не является чумой.

Владимир Зеленский Зеленский новости страх
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:25
"Сейчас съем всю финансовую подушку". Венедиктова пожаловалась на зарплату
16:07
"Работать не будет": боевики отказались открывать КПВВ в Станице Луганской
16:01
Кто виноват в гибели 176 человек: в Иране заявили о задержанных по делу о крушении Боинга МАУ Видео
15:56
"Боюсь прям на ненормальном уровне": Зеленский назвал главный страх
15:38
Зеленский выступил с серьезным обвинением в адрес украинских мэров
15:36
"Йогурты на крови": Danone влип в скандал из-за рекламы с Пореченковым Видео
15:21
Коронавирус наступает: в Киеве хотят опять ограничить выход на улицу Видео
15:17
Адвокаты российских звезд поголовно открестились от Михаила Ефремова
14:45
Ты должен был уйти 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма Видео
14:39
Рада опубликовала текст законопроекта о референдуме: что предлагает Зеленский
14:36
В ГПУ назвали основную версию смерти нардепа Давыденко Видео
14:33
Названы 6 областей-счастливчиков, где присмирел COVID-19 Видео
14:10
Теплее - Анна Седокова записала новый клип на карантине Видео
13:54
Зеленский назвал любимый алкоголь и поведал, как худеет
13:46
Михаилу Ефремову вызвали скорую, появились подробности его состояния
13:46
"GeorgeFloydChallenge": в Сети массово выкладывают фото с глумом над убийством Джорджа Флойда Фото
13:36
Стало известно, с какими странами Украина возобновит авиасообщение
13:35
Между кирпичом и кобальтом: 6 восхитительных цветовых трендов на лето Фото
13:02
Дочь-сын Ефремова разочаровалась в отце
12:52
У Кличко рассказали, будет ли в Киеве ослаблен карантин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять